América Femenil conquista la primera edición de la Copa Historias del Futuro tras vencer a Rayadas

América Femenil escribió su nombre en los libros de historia al consagrarse campeón de la primera edición de la Copa Historias del Futuro. Las azulcremas levantaron el trofeo tras derrotar a las Rayadas de Monterrey en una vibrante tanda de penales, consolidándose como el mejor proyecto juvenil del certamen.

Líderes de sus respectivos sectores durante la primera fase, Águilas y Rayadas se citaron en el duelo por el campeonato para medir fuerzas en un choque de alto nivel. Ambas escuadras demostraron el talento que existe en sus fuerzas básicas y ofrecieron un partido disputado de principio a fin.

Tras finalizar el tiempo reglamentario sin un vencedor, la definición del título se trasladó al manchón de tiro penal. En esa instancia de máxima tensión, la efectividad de las capitalinas fue determinante para imponerse por marcador de 4-3 y sellar la victoria.

Con esta coronación desde los once pasos, el conjunto de Coapa no solo sumó un trofeo a sus vitrinas, sino que inauguró de manera exitosa el palmarés de este inédito campeonato en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.¿Qué es la Copa Historias del Futuro?

¿Qué es la Copa Historias del Futuro?

La Copa Historias del Futuro es el primer torneo invitacional Sub-16 organizado por la Liga MX Femenil en alianza estratégica con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Esta iniciativa nace con la visión de potenciar el desarrollo de las fuerzas básicas y ofrecer una plataforma competitiva real a las promesas del balompié nacional.

El certamen reunió en sus canchas a ocho de las canteras más importantes de la categoría: América, Chivas, Tigres, Rayadas, Pachuca, Atlas, Pumas y Cruz Azul. Divididos en dos grupos, los equipos compitieron bajo un formato ágil diseñado para maximizar el tiempo de juego y la experiencia formativa de las atletas.

Además de la exigencia física y táctica en la cancha, el proyecto integra dinámicas formativas fuera de ella para nutrir el crecimiento personal de las participantes. De este modo, la competencia busca acompañar a las jóvenes en su camino al profesionalismo y garantizar el futuro del futbol femenino en México.