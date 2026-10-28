Después de casi 13 años: Chivas y Atlante se enfrentan de nuevo en Liga MX

Este sábado en el Estadio Akron, las Chivas se miden al Atlante en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Con 26 puntos y ubicado en la zona alta de la tabla general (empatado en la pelea por el segundo lugar), Guadalajara llega con la obligación de sumar de a tres: una victoria pondría a Chivas muy cerca de asegurar su boleto a la Liguilla.

El Atlante, de regreso a Primera División tras más de una década de ausencia, busca puntos para mejorar su posición en la parte baja, pero el contexto del partido favorece claramente al local.

Jugadores de Chivas celebrando el gol del Piojo Alvarado MEXSPORT

¿Qué pasó la última vez que Chivas enfrentó al Atlante?

Este duelo marcará el primer enfrentamiento entre Chivas y Atlante en Liga MX después de casi 13 años.

La última ocasión fue el 26 de enero de 2014, durante la Jornada 4 del Clausura de aquel año, cuando los Potros de Hierro todavía formaban parte de la Primera División.

El partido se disputó en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún y terminó en empate 1-1. Michael Arroyo adelantó al Atlante, pero Gerardo Rodríguez igualó para Chivas, rescatando un punto como visitante en un encuentro cerrado.

Tras ese compromiso, el Atlante terminó descendiendo y ambos equipos dejaron de cruzarse en la liga.

Aunque tuvieron algunos encuentros posteriores en Copa MX (incluido uno en 2017 donde el Atlante eliminó a Chivas en penales), este sábado se reencuentran oficialmente en el máximo circuito mexicano.

Historial de enfrentamientos entre Chivas y Atlante