Las combinaciones para que Russell frene la coronación de Antonelli en Austin y se defina en México

La carrera de Singapur de George Russell es la muestra perfecta de su temporada 2026 contra Andrea Kimi Antonelli. Mientras al italiano le salían bien las cosas para rescatar un podio y acercarse más al campeonato, el inglés tuvo que remontar desde el fondo de la parrilla para tomar el noveno puesto.

El resultado de Russell le otorga dos puntos, pero comparado con Antonelli la situación es complicada dado que, ahora, el italiano llegará al Gran Premio de los Estados Unidos con la posibilidad de lograr el campeonato si alcanza la mágica cifra de 125 unidades.

¿Qué necesita Antonelli para ganar el campeonato en Austin?

Para sentenciar el título en Austin, el italiano necesita salir del trazado texano con una ventaja de al menos 125 puntos sobre su perseguidor inmediato. Dado que la diferencia actual entre los dos integrantes de las flechas de plata se sitúa en 102 unidades, Antonelli requiere estirar ese margen por 23 puntos adicionales antes de poner rumbo a las citas restantes.

Las matemáticas reducen el abanico a un solo escenario: Kimi Antonelli tiene que ganar la carrera del domingo porque un segundo lugar no le serviría ya que, con menos de 18 puntos, no cubriría la necesidad matemática.

Si el protegido de Mercedes cruza la meta en la primera posición para sumar las 25 unidades, la mirada de la categoría se trasladará al fondo de la zona de puntos para seguir a Russell y su posición ya que, aunque no parezca, aún tiene un poco de control de su destino en sus manos.

La coronación de Antonelli se concretará si el británico concluye en el noveno peldaño (2 puntos), décimo (1 punto) o fuera de la zona de premio debido a un retraso o abandono.

En caso de que George Russell consiga cruzarse bajo la bandera a cuadros en la octava posición o mejor, sumaría cuatro unidades o más, dejando la diferencia en 123 puntos o menos y manteniendo vivas las matemáticas de la definición, con lo cual todo quedaría en el Gran Premio de México.