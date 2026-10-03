Keylor Navas regresa a Costa Rica y celebra con victoria y portería en cero

Keylor Navas volvió a defender la portería de la Selección Nacional de Costa Rica en un partido oficial y lo hizo con una victoria. El guardameta de Pumas fue titular este viernes 2 de octubre en el triunfo 3-0 sobre Nicaragua, en su regreso al combinado nacional donde no jugaba desde noviembre de 2025.

El regreso del portero se produjo después de un cambio en la dirección técnica. Costa Rica perdió una ventaja de tres goles y cayó 4-3 ante Curazao, antes de sufrir otra derrota, ahora por 2-0 frente a Haití. Estos resultados provocaron la salida de Fernando “Bocha” Bautista.

Su lugar fue ocupado de manera interina por Bryan Ruiz, histórico capitán del combinado costarricense. Una de sus primeras decisiones fue convocar nuevamente a Navas, quien no estaba considerado para los partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF antes del cambio en el banquillo.

Keylor Navas, portero de Pumas, volvió a defender la portería de Costa Rica. Mexsport

Costa Rica vuelve a dejar su portería en cero

La presencia de Navas coincidió con un triunfo que permitió a Costa Rica sumar sus primeros puntos de la nueva temporada del torneo regional. El 3-0 sobre Nicaragua también llevó al equipo al cuarto lugar del Grupo A de la primera categoría de la Liga de Naciones.

El resultado tuvo otro significado para el conjunto costarricense: volvió a terminar un partido sin recibir goles después de casi un año. La última ocasión en que había conseguido mantener su portería en cero fue el 18 de noviembre de 2025, durante las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando enfrentó a Honduras.

Después de aquel encuentro, Costa Rica recibió goles ante Jordania, Irán, Colombia, Inglaterra, Curazao y Haití. Además, el seleccionado quedó fuera de la Copa del Mundo 2026, por lo que el regreso de Navas ocurre en una etapa posterior a ese proceso.

Keylor Navas tuvo un gran regreso con Costa Rica. Mexsport

Keylor Navas tendrá otro partido con Costa Rica

La actividad de Costa Rica en la Liga de Naciones concluirá este domingo 4 de octubre, cuando reciba a Haití en el Estadio Ricardo Saprissa. El encuentro será el último de la fase de grupos para el equipo dirigido de manera interina por Ruiz.

En cada uno de los dos grupos de la Liga A avanzarán los dos mejores equipos después de los partidos correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre. Costa Rica ya no tiene posibilidades de alcanzar uno de esos lugares.

Por ello, el partido ante Haití servirá para cerrar la participación del combinado costarricense en el torneo como local. También representará otra oportunidad para que Navas vuelva a defender la camiseta de su selección en casa, después de su regreso frente a Nicaragua.