¡Va de nuevo! Keylor Navas regresa a la selección de Costa Rica

Keylor Navas está de regreso en la selección de Costa Rica. La llegada de Bryan Ruiz al banquillo abrió la puerta para que el portero de Pumas volviera a la Tricolor, que afrontará sus próximos compromisos de la Liga de Naciones ante Nicaragua y Haití.

Ruiz, designado técnico interino tras la salida de Fernando Batista, llamó directamente a quien fue su compañero durante años en la selección. Navas manifestó su disposición para volver y Pumas otorgó el permiso para que se incorpore al equipo, de acuerdo con un reporte de ESPN.

El arquero podrá ser considerado desde el partido del jueves ante Nicaragua. Después, Costa Rica recibirá a Haití el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa. Su regreso llega en un momento complicado para una selección que necesita reaccionar tras una serie de resultados adversos.

Batista dejó el cargo luego de las derrotas por 4-3 frente a Curazao y 2-0 ante Haití. Su etapa terminó después de seis encuentros, con cinco derrotas, un empate y ninguna victoria. En su primera convocatoria para partidos oficiales tras el Mundial de 2026, el entrenador argentino no había incluido a Navas.

Bryan Ruiz recupera a un viejo compañero

Ruiz y Navas compartieron tres Copas del Mundo con Costa Rica. Ambos integraron la generación que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014 y, 12 años después, volverán a coincidir en la Tricolor. Esta vez, Ruiz estará en el banquillo y Navas buscará su lugar bajo los tres palos.

El guardameta había hablado en julio sobre la posibilidad de regresar. Navas explicó entonces que necesitaba conversar con el cuerpo técnico y conocer los planes de la selección antes de tomar una decisión. El cambio de entrenador permitió que esa conversación ocurriera.

Navas jugó el domingo con Pumas en la derrota por 3-2 ante Atlético de San Luis. Pese a algunas intervenciones importantes, también tuvo responsabilidad en una de las anotaciones del rival. Ahora deberá cambiar de inmediato el foco hacia los compromisos de su selección.

Para Costa Rica, recuperar a uno de sus referentes ofrece una respuesta inmediata a la crisis de resultados. Ruiz tendrá poco tiempo para preparar sus primeros partidos como entrenador, pero contará con un futbolista al que conoce bien y que ya aceptó volver a defender a la Tricolor.