Keylor Navas pone a Efraín Juárez a la altura de los grandes técnicos que ha tenido como Ancelotti 

A lo largo de su carrera, Keylor Navas ha sido dirigido por algunos de los entrenadores más influyentes del futbol mundial.

Nombres como Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane han marcado su trayectoria en la élite europea. Sin embargo, el arquero costarricense también ha tenido en su camino a dos técnicos mexicanos que dejaron huella en su carrera.

A pesar de que Miguel Herrera será recordado en Costa Rica por no haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo 2026, bajo el mando del Piojo encontró un liderazgo intenso y pasional, muy al estilo del técnico mexicano, algo que el guardameta ha reconocido como una experiencia enriquecedora dentro de su recorrido internacional.

“He tenido grandes entrenadores, es verdad que tuve a Miguel Herrera en la selección. Tuvimos una etapa no muy larga, pero sí para conocernos bien y sé del potencial que tiene como entrenador”, mencionó Navas.

Miguel Herrera tuvo la oportunidad de dirigir a Keylor Navas en la Selección de Costa Rica Mexsport

Actualmente, trabajando con Efraín Juárez, un entrenador joven que comienza a construir su propio camino desde el banquillo, la relación entre ambos representa una mirada similar: la explosividad de Herrera y la intensa personalidad de Efraín Juárez.

“Con Efraín, es un entrenador con mucho carácter, pero a la vez muy cercano, sabe llevar bien a los futbolistas, los entiende y realmente tiene una nivel de exigencia que a mí me encanta. Él hace que los jugadores puedan dar sus 100 por ciento o más. Esa exigencia dentro de la cancha es la que uno como futbolista necesita para poder salir de su zona de confort y poder dar lo mejor y eso se está reflejando en el equipo”, señaló Keylor Navas.

“Para mí es un gran entrenador con un potencial increíble y rescato que tácticamente estudia muy bien al rival, lo transmiten en la cancha y en las charlas siempre nos dice lo que va a pasar en el partido, cómo podemos hacer daño, cómo nos pueden hacer daño y cómo podemos corregir y eso es lo que al final pasa. Tiene un cuerpo técnico muy capacitado y después fuera de la cancha, es muy cercano y totalmente diferente a los que no lo conocen”.

Para Keylor, haber sido dirigido por técnicos mexicanos en medio de una carrera rodeada de figuras de talla mundial habla no solo de la diversidad de estilos que ha experimentado, sino también de la influencia que el futbol mexicano ha tenido, incluso, en trayectorias que tocaron la cima de Europa.