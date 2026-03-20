Tras su renovación, Keylor Navas añora darle un nuevo título de Liga MX a Pumas

Fueron tres pláticas las que tuvo la directiva de los Pumas y el entorno de Keylor Navas para poder renovar hasta 2027.

Por parte del presidente Luis Raúl González Pérez y el vicepresidente Antonio Sancho, era vital contar con la experiencia y el protagonismo que tiene el exarquero del Real Madrid en el equipo.

Pero para Navas, la palabra clave es felicidad. En esta etapa de su carrera, no hay mejor motor que levantarse y ver a su familia contenta, en paz y con ganas de seguir viviendo momentos inolvidables en México.

“Mi familia es el pilar más importante. Para mí el sentirme bien y feliz desde que llegué, mis compañeros, el cuerpo técnico, es difícil de conseguir en otro lugar. Había un jugador y club que querían continuar, mi familia está bien, con Efra (Efraín Juárez) estamos bien. Hemos ido creciendo como equipo, institución y afición, vamos por un buen camino”, señaló Keylor Navas.

Parecería que no le queda más por ganar al guardameta costarricense. Pero él es distinto. Es de esos tipos que nacen con el hambre de ganar, que en la sangre traen el éxito. Y en Pumas, no es una excepción.

“Ese tiene que ser el objetivo (ser campeón) cuando uno está en un club grande no puede pensar en otra cosa que en solo ganar. Los grandes proyectos no se hacen de un día para otro, me ha tocado estar en grandes proyectos y sé lo que cuesta. Es verdad que uno tiene la ilusión de ser campeón y ojalá que le podamos dar ese regalo a la afición que tanto nos apoya porque se lo merece”, mencionó.

Su renovación llega previo a uno de los partidos más importantes de la temporada, el duelo ante el América, este sábado en el Olímpico Universitario.