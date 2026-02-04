Keylor Navas podría enfrentar sanción de 805 mil pesos por opinar sobre la política de Costa Rica

Costa Rica celebró sus elecciones el 1 de febrero en las que Laura Fernández fue elegida presidenta en la primera vuelta. La candidata de Pueblo Soberano obtuvo más del 40 por ciento de los votos requeridos para proclamarse con el poder ejecutivo.

Sin embargo, la noticia colea en México con uno de los personajes más importantes de este país Centroamericano, el portero Keylor Navas que actualmente juega en Pumas.

Sucede que Navas hizo encuestas en redes sociales sobre los candidatos a presidentes durante el periodo de veda electoral que comenzó desde el 29 de enero.

La presidenta del Tribunal Superior Electoral de Costa Rica, Eugenia Zamora confirmó que Navas transgredió el codigo del periodo de veda, por lo que sería acreedor a una multa económica que le sería enviada desde su país.

Keylor Navas hizo una encuesta política que le causó problemas Captura de pantalla

“Eso está prohibido en el Código Electoral y cubre a personas físicas, personas jurídicas, partidos políticos, instituciones, encuestas de opinión y de sondeo".

Tal vez Navas desconocía que estaba prohibido cualquier manifestación pública sobre las elecciones en Costa Rica, pero eso no lo exime de que incurrió en una falta. De proceder, la multa corresponde a 23 millones de colones, unos 805 mil pesos. Tal vez esto no sea un problema mayor para Navas pues en Pumas gana 2 millones 800 mil pesos al mes.

¿QUÉ DICEN EN COSTA RICA?

En Costa Rica están seguros de que las publicaciones de Keylor Navas en Instagram afectaron el proceso electoral de alguna forma, aunque la aplastante victoria de Laura Fernández no se atribiuye sólo a esto, pero incurrió en una falta por lo que de oficio se da seguimiento al caso y se llegará a la multa.

Cuando Navas hizo la publicación, ciertamente no inicitaba al voto por alguno de los candidatos, simplemente se limitó a preguntar ¿quién ganaba la elección? nombrando a los candidatos: Álvaro Ramos, Claudia Dobles, José Aguilar y Laura Fernández, siendo el primero el que obtuvo más votos en su encuesta particular.

Al final, la conservadora Laura Fernández obtuvo la victoria para el partido Pueblo Soberano continuando el proyecto de derecha que mantuvo su antecesor Rodrigo Chaves.