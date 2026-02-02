Laura Fernández se perfila como presidenta tica; elecciones en Costa Rica

SAN JOSÉ.

La derechista Laura Fernández, candidata del oficialismo, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica, con 81.24% de las mesas escrutadas, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al cierre de esta edición.

Fernández, politóloga de 39 años y partidaria de la mano dura para enfrentar la violencia del narcotráfico, obtenía 48.94% de los votos.

La candidata del oficialista partido Pueblo Soberano necesita al menos 40% de votos para ganar las elecciones y evitar una segunda vuelta el 5 de abril.

El economista socialdemócrata Álvaro Ramos, del partido Liberación Nacional, la seguía con 33.02%, mientras que la exprimera dama Claudia Dobles sólo obtenía 5% de las preferencias.

Unos 3.7 millones de costarricenses fueron llamados a escoger también a 57 diputados en este país reconocido por su democracia, pero azotado en los últimos años por la criminalidad.

Heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, la exministra también aspira también a lograr 40 de 57 escaños del Congreso para reformar la Constitución y los poderes del Estado.

De confirmarse su elección para gobernar a partir del 8 de mayo por cuatro años, será la segunda mujer que lidere Costa Rica, uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.

Además, afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras.

A diferencia de Honduras, Estados Unidos, de cuyo gobierno Chaves es aliado, no mencionó preferencias por un candidato, sino que expresó su “respeto por el proceso democrático de Costa Rica”.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele felicitó inmediatamente a la candidata derechista, pese a que el TSE no declaraba un ganador de la elección.

“Acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, publicó Bukele en X.

Copia de Bukele y Chaves

Laura Fernández promete concluir una cárcel similar a la megaprisión de pandilleros de Nayib Bukele e instaurar estados de excepción en zonas conflictivas, pese a críticas de varias ONG.

“Aplicaré medidas de mano dura que nos permitan sacar a los delincuentes de circulación y meterlos donde deben estar, en la cárcel”, afirmó durante la campaña.

Pese a que en su gobierno la tasa de asesinatos tuvo un récord de 17 por 100 mil habitantes, Chaves culpa al poder judicial porque según él auspicia la impunidad de los criminales.

Los opositores aseguran que Fernández quiere imitar a Bukele, quien tiene poder absoluto e instauró la reelección indefinida.

“Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática”, garantizó la candidata en su centro de votación.

A Fernández la tildan de “populista” y “mala copia” de Chaves por adoptar su retórica confrontativa, y dicen que busca cambiar la Constitución para que su mentor vuelva al poder en cuatro años. Actualmente sólo podría postular tras dos periodos de gobierno.

“Aquí no hay dictaduras”, dijo tras sufragar el actual presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban “¡Fuera Chaves!” afuera de un centro de votación.

Al votar, el expresidente Oscar Arias, premio Nobel de Paz 1987, aseguró que se está jugando la supervivencia de la democracia: “Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder”.

Fernández es especialista en políticas públicas, y se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”.

Nació en la provincia costera de Puntarenas. Le gusta pescar, trotar y cocinar. Tiene una hija de tres años.