Keylor Navas se despide de Efraín Juárez y manda indirecta a Pumas: "No es lindo"

Tras semanas de especulaciones y rumores, finalmente se hizo oficial la salida de Efraín Juárez como director técnico de Pumas UNAM.

El club universitario emitió un comunicado en el que agradeció el trabajo del estratega mexicano, quien culminó su etapa tras llevar al equipo a la final del Clausura 2026, donde se quedaron con el subcampeonato ante Cruz Azul.

Efraín Juárez en el radar de varios equipos de Europa Mexsport

La salida de Juárez se concretó después de intensas negociaciones internas y versiones que apuntaban a diferencias con la directiva. A pesar de tener contrato vigente por varios meses más, el técnico optó por cerrar esta etapa, dejando un legado de exigencia y compromiso en el Pedregal.

Keylor Navas se despide de Efraín Juárez

Keylor Navas, capitán y referente de los Pumas bajo las órdenes de Efraín Juárez, no tardó en expresar su apoyo y agradecimiento al entrenador.

El costarricense, quien fue muy valorado por el técnico y jugó un rol clave tanto dentro como fuera de la cancha, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales convirtiéndose en uno de los primeros en reaccionar públicamente.

La verdad no es lindo despedirse de un gran entrenador… Que Dios lo acompañe, míster”, escribió.

Y añadió que “muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. Muchos éxitos que seguro llegarán”.

A pesar de que hubo un momento donde Keylor parecía irse de Pumas, la insistencia de Efraín hacía la directiva universitaria por renovarlo fue clave y por ello, Navas sigue siendo auriazul.

La indirecta que mandó Efraín Juárez tras la salida de Pumas MEXSPORT

El futuro de Efraín se encuentra en Europa

Efraín Juárez ya tendría ofertas concretas de clubes europeos para continuar su carrera como director técnico.

Tras su salida de Pumas, el entrenador mexicano, considerado uno de los más prometedores de su generación, mira hacia el viejo continente donde podría dar el siguiente salto en su trayectoria.

Su paso por Pumas, con clasificaciones a Liguilla y una final de Liga MX, elevó su perfil. Ahora, varios equipos del extranjero evalúan su estilo exigente y moderno, lo que abre la posibilidad de una nueva aventura lejos de México en el corto plazo.