Romina Hinojosa hizo historia este sábado 1 de agosto de 2026, cuando se convirtió en la primera mexicana en correr el Tour de Francia femenino, con el equipo belga Lotto Intermarche Ladies. ¿En qué lugar finalizó la novia de Isaac del Toro en la Etapa 1? A continuación, te decimos.

Antes de iniciar la Etapa de este sábado, el Tour de Francia femenino destacó el hecho histórico de la mexicana.

“Romina Hinojosa se convierte en la primera ciclista mexicana en tomar la salida del Tour de Francia Femenino”, destacó.

Llamada como un prospecto a seguir en el ciclismo, la originaria de Tampico, Tamaulipas y novia de Isaac del Toro, animó el pelotón cuando emprendió un ataque en busca de la persecución de las fugadas. Con el paso del recorrido, se rezagó y finalizó en el sitio 130.

Lorena Wiebes (SD Worx) ganó la primera etapa del Tour de Francia y se vistió con el “maillot” amarillo. La corredora de 27 años se impuso en el esprint en la subida de Saint-Francois, superando a Kim Le Court y Demi Vollering.

Por su parte, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, actual monarca del Tour de Francia femenino, terminó en la octava posición.

ASÍ MARCHA LA MEXICANA ROMINA HINOJOSA EN EL TOUR DE FRANCIA FEMENINO 2026:

1. Lorena Wiebes – 3:29:01.

2. Kim Le Court - a 4”.

3. Demi Vollering - a 6”.

4. Puck Pieterse a 10”.

5. Noemi Rüegg – a 10”.

6. Elisa Longo Borghini - a 10”.

7. Katarzyna Niewiadoma – a 10”.

8. Pauline Ferrand-Prévot – a 10”.

9. Cédrine Kerbaol - a 10”.

10. Marlen Reusser - a 10”.

130. Romina Hinojosa – a 15’04”.