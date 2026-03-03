"Es impagable": Tenistas atrapados en zona de guerra denuncian abuso de la ATP

La escalada de ataques en el Medio Oriente está afectando a dos torneos Challenger de la ATP y tras la cancelación definitiva del Fujairah I y II en los Emiratos Árabes Unidos, el organismo está planteando soluciones para sacar a los tenistas de la zona ante el aumento de los ataques provenientes de Irán.

Lo que comenzó como una interrupción por ataques con drones iraníes a una instalación petrolera cercana a las canchas, ha escalado a una crisis logística y económica para los tenistas, quienes ahora denuncian los desmedidos costos de los vuelos chárter organizados por la ATP para evacuar la zona de conflicto.

Ante la suspensión total de la actividad en el Fujairah Tennis and Country Club, la asociación envió una comunicación interna a los jugadores ofreciendo un plan de salida de emergencia. Sin embargo, la propuesta ha generado indignación: un vuelo chárter con destino a Milán, con escala técnica en Egipto, por un precio de 5,000 euros por boleto, un precio que es impagable para la mayoría de los tenistas.

Un costo inasumible para el nivel Challenger

La cifra ha sido calificada como "inasumible" por gran parte del cuadro, especialmente considerando que en la categoría Challenger 50, los premios económicos son reducidos y muchos jugadores apenas cubren sus gastos semanales.

El tenista Ilya Ivashka, quien fuera top 40 del mundo, filtró el mensaje de la ATP para visibilizar lo que considera un abuso en medio de una situación de riesgo.

Ruta de escape: Fujairah - Egipto - Milán.

Los torneos challenger son considerados como el segundo nivel del deporte, por lo que los premios económicos no son altos. Muchos jugadores apenas están iniciando sus carreras en este nivel y los utilizan para sumar puntos y escalar en la clasificación de la ATP.