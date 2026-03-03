Conoce el mensaje de Rodrygo después de confirmarse su lesión de rodilla que lo deja sin Mundial

El delantero brasileño Rodrygo publicó una carta en sus redes sociales tras confirmarse la lesión que sufrió el lunes y que lo obligará a permanecer fuera de las canchas durante un periodo prolongado y perderse el Mundial de 2026 con Brasil.

Rodrygo explicó que atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional. Señaló que, tras someterse a estudios médicos, se confirmó una lesión de rodilla que requerirá un proceso largo de recuperación. Pero confía en volver a los campos totalmente repuesto para hacer lo que más disfruta, que es jugar futbol.

Aunque no detalló aspectos técnicos en su carta, el parte médico de su club, el Real Madrid, indicó que el atacante presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y afectación en el menisco de la rodilla derecha, lesión que de primera instancia no fue diagnosticada cuando la sufrió y siguió en el campo.

El futbolista expresó que la noticia fue difícil de asimilar, pero afirmó que enfrentará el proceso con disciplina y enfoque en la rehabilitación. Agradeció el respaldo de compañeros, cuerpo técnico y aficionados, y señaló que su prioridad inmediata será cumplir con cada etapa del tratamiento indicado por los especialistas.

La lesión ocurrió durante el juego del Real Madrid ante el Getafe del lunes 2 de marzo, cuando el jugador tuvo que abandonar el campo tras presentar molestias evidentes en la rodilla. Posteriormente, se realizaron pruebas de imagen que confirmaron el diagnóstico. Este tipo de lesión suele requerir intervención quirúrgica y un periodo de recuperación que puede extenderse por varios meses, dependiendo de la evolución clínica y la respuesta al tratamiento.

En su carta, Rodrygo no estableció fechas de regreso, pero dejó claro que trabajará para volver a competir cuando reciba el alta médica. El proceso incluirá cirugía, rehabilitación física progresiva y seguimiento constante por parte del equipo médico.

La estimación del tiempo que pueda estar fuera de los campos es de 10 meses por lo menos; así que podrá volver hasta avanzada la próxima temporada 2026-2027. Queda descartado por completo para jugar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con Brasil, que llegará como un favorito al título.