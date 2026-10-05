Karim López anota sus primeros puntos con los Grizzlies en la pretemporada de la NBA

Karim López escribió su primera línea ofensiva con los Memphis Grizzlies este lunes en Atlanta. Donde Memphis se impuso 132-123, y el sonorense de 19 años apareció cuando el partido ya estaba encaminado

El alero mexicano, elegido en el lugar 21 del Draft 2026, ingresó desde la banca en el cuarto periodo del debut de pretemporada ante los Hawks, en el State Farm Arena, y en ocho minutos dejó dos puntos, un rebote ofensivo, dos robos y un bloqueo.

La secuencia fue breve y concreta. Con apenas 35 segundos en la duela capturó su primer rebote ofensivo; unos 20 segundos después intentó un doble y falló. A los 2:25 llegó su primer robo.

Casi dos minutos más tarde convirtió la canasta que lo puso en el marcador: su primer punto con la franquicia, y el único acierto de la noche, de dos intentos de campo y sin triples ni tiros libres.

Con 6:05 en cancha selló la actuación con un bloqueo frente a Zuby Ejiofor y salió a los 7:53, relevado por Javon Small, con una falta personal y un diferencial de -6.

No fue una noche de volumen, pero sí el primer registro oficial de anotación del primer mexicano nacido en el país elegido en primera ronda.

Karim sigue sumando minutos con Grizzlies

En la Summer League de Las Vegas, en julio, López ya había vestido la camiseta de Memphis (11 minutos ante estos mismos Hawks, con cuatro rebotes y dos tapones) sin anotar. En Atlanta el tiro por fin cayó.

El camino de pretemporada sigue: los Grizzlies reciben al Magic, visitan a los Bulls y cierran en casa ante Charlotte, con el sonorense todavía peleando minutos antes de la temporada regular.