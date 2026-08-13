Oficial: El mexicano Karim López ya tiene fecha para su potencial debut en la NBA

La NBA publicó este jueves el calendario completo de la temporada 2026-27 y dejó marcado el primer día en el que Karim López podría disputar un partido oficial con Memphis. Los Grizzlies recibirán al Jazz el miércoles 21 de octubre en el FedExForum, en el arranque de su temporada. Para el sonorense será la primera oportunidad de entrar a una duela de NBA en un juego de temporada regular.

El partido comenzará a las 5 de la tarde, tiempo de México. Del otro lado estará Darryn Peterson, elegido segundo en el Draft de 2026 por Utah. El encuentro tendrá así uno de los primeros cruces de la nueva generación de la liga, pero para México tendrá una lectura distinta ya que puede ser la noche en la que el basquetbolista nacido en Hermosillo se convierta en el quinto basquetbolista nacido en el país que juega en la NBA.

Karim ya no necesita conquistar otra puerta de entrada. Esa parte la resolvió en junio.

El pick 21 que cambió la historia

El 24 de junio, López fue seleccionado con el número 21 del Draft. Detroit hizo la elección y posteriormente envió sus derechos a Memphis, que terminó incorporándolo a su proyecto. Karim se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

Karim López fue tomado en la primera ronda del pasado Draft. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Hasta entonces, Eduardo Nájera tenía la marca mexicana más alta. Houston lo eligió con el pick 38 en 2000, en la segunda ronda, y sus derechos terminaron en Dallas, donde construyó una carrera de 12 temporadas.

Karim es el primero en alcanzar esa posición entre los nacidos en México que llegaron a la liga. Manuel Raga había sido seleccionado mucho antes, en 1970, por Atlanta, con el pick 167, pero nunca jugó en la NBA. El tamaulipeco hizo carrera en Europa y terminó en el FIBA Hall of Fame. Su nombre pertenece a la historia del Draft, no a la lista de mexicanos que pisaron una duela de la NBA.

¿Quiénes jugaron antes que Karim López?

El primero fue Horacio Llamas. El sinaloense debutó con Phoenix el 2 de marzo de 1997, en Dallas, y se convirtió en el primer jugador nacido en México que disputó un partido de NBA. Entró por 3:34 minutos y dejó un punto en la estadística. Un pequeño paso para Horacio, un gran salto para el basquetbol mexicano.

Después apareció Nájera, nacido en Meoqui, Chihuahua. Fue el único de los cuatro anteriores que llegó a través del Draft. Houston lo tomó en el número 38 en 2000 y terminó jugando 619 partidos de temporada regular.

Gustavo Ayón fue el tercero. El nayarita llegó a la NBA en 2011 después de su paso por España y disputó 135 partidos durante tres temporadas.

Jorge Gutiérrez completó hasta ahora la lista. El chihuahuense no fue seleccionado en el Draft de 2012 y construyó su oportunidad desde la Liga de Desarrollo antes de debutar con Brooklyn en marzo de 2014.

Eduardo Nájera jugo 12 campañas en la NBA. Foto: Mexsport

Jugadores de ascendencia mexicana

Después de Gutiérrez hubo otros jugadores de ascendencia mexicana en la NBA, pero no nacidos en México. Juan Toscano-Anderson nació en Oakland y Jaime Jáquez Jr. en California. Por eso no forman parte de esta lista específica.

La ruta de Karim López

Karim López se fue de casa a los 14 años.La ruta que llevó al sonorense hasta Memphis empezó mucho antes del Draft y lejos de Estados Unidos.

A los 14 años dejó México para incorporarse a la formación del Joventut Badalona. En 2024 dio el siguiente salto y se integró a los New Zealand Breakers dentro del programa NBL Next Stars, una plataforma que ha llevado a la NBA a jugadores como LaMelo Ball, Josh Giddey, Ousmane Dieng y Alex Sarr.

En Nueva Zelanda no tendría que esperar a llegar a una universidad estadunidense para medirse con jugadores mayores. Tendría que hacerlo desde el primer día como profesional.

En la temporada 2025-26 promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y un bloqueo por partido, con 49 por ciento de efectividad en tiros de campo. En 30 partidos como titular acumuló 358 puntos, la mayor cantidad en una temporada para un jugador elegible al Draft dentro de la historia del programa Next Stars.

La NBA lo describe como un delantero de gran tamaño, agresivo para atacar el aro y con herramientas para defender distintas posiciones. También identifica el tiro exterior como uno de los aspectos que todavía necesita desarrollar. Es una descripción que ayuda a entender por qué el Draft lo encontró en la primera ronda, pero también por qué su llegada a la rotación de Memphis no puede darse por sentada.

López es hijo de Jesús Hiram López, quien jugó con la selección mexicana y también fue profesional en México. El basquetbol estaba en casa, pero el camino para llevarlo hasta la NBA tuvo que construirse fuera del país.Memphis no solo adquirió sus derechos

Los Grizzlies no se limitaron a conservar la selección. Después del Draft, la franquicia incorporó a López y en julio le dio un contrato de cuatro años. El sonorense llegó a Memphis como una selección de primera ronda y con un acuerdo que lo coloca dentro de la estructura de largo plazo de la franquicia.

Karim López inicia su aventura en la NBA. AFP

Otras oportunidades para el debut

El calendario ofrece una primera oportunidad el 21 de octubre. Después vendrán Golden State el 23, Sacramento el 25, Utah otra vez el 26 y Portland el 29. Son cinco partidos en los primeros nueve días de temporada y, para un novato que todavía tendrá que ganarse sus minutos, una ventana inicial para entrar en los planes del entrenador.

¿ Cuánto dinero ganará Karim López?

El contrato de Karim López con Memphis ya está firmado. Es un contrato de escala salarial para novatos de cuatro años, por poco más de 18 millones de dólares, con siete millones garantizados.