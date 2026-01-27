Karely Ruiz aprende boxeo de la familia del Canelo Álvarez

La influencer Karely Ruiz tiene en puerta un compromiso de boxeo ante la esposa de Poncho de Nigris y no quiere perder, por eso se ha arropado con una dinastía del boxeo mexicano para estar segura de lo que hará en el ring.

La modelo es entrenada por el hermano de Saúl Canelo Álvarez , Rigoberto, apodado El Español y quien fue la inspiración del Canelo para entrar en el mundo del boxeo.

A Karely Ruiz no le importó invertir fuerte en su preparación y contrató la asesoría del Español Álvarez para que la entrene. En los testimonios de vídeo, el boxeador le ayuda a vendar las manos y le enseña algunos movimientos para fluir en el ring con suavidad y así evitar los golpes de su rival, mientras la influencer presta atención.

Para el evento de Ring Royal 2026, Ruiz subirá al encordado a enfrentarse con Marcela Mistral, otra influencer que ganó notoriedad por ser esposa de Poncho de Nigris, hermano de los jugadores Aldo y Antonio, éste último fallecido en 2009.

El año pasado, en octubre, Karely Ruiz debutó en el mundo influencer de las funciones de 'boxeo' en el evento Stream Fighters 4 que se realizó en Bogotá, Colombia al vencer a la influencer Karina García en un evenot transmito en vivo por Kick.

La mano de la familia del Canelo

Pero ¿quién es Rigoberto Álvarez?

El entrenador de Karely Ruiz es el hermano mayor del Canelo Sául Álvarez y su primera inspiración para haber entrado en el boxeo. Rigoberto peleaba cuando el pequeño Saúl lo observó y pidió, a escondidas de su padre, que le enseñara los golpes básicos, por lo que fue el primer mentor del Canelo.

Ricardo y Rigoberto, hermanos del 'Canelo' Álvarez Archivo

Rigoberto es 13 años mayor que el Canelo, pero siempre lo protegió y lo fue llevando con cuidado en sus inicios. Fue 11 años boxeador profesional con 31 peleas de las que ganó 27 y perdió 4 cosechando 20 nocauts en su trayectoria. Sus hermanos pequeños, Ramón, Ricardo y Saúl, siguieron sus pasos. Llegó a ser campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo.