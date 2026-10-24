Juvenil mexicano agradece al ‘Canelo’: ‘sin él no estuviera aquí’

Josué Zepeda quedó eliminado del Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 que se realiza en Budva, Montenegro, después de caer por decisión dividida (DD) ante el kazajo Daniyar Akbissenov en los Cuartos de final de la categoría de los 60 kilogramos. El “Pee Wee” agradeció el apoyo de todos y en especial al del tapatío Saúl “Canelo” Álvarez, quien lo apoyó para estar en la justa representando a México.

“Hasta acá termina mi participación en el Mundial Sub-19. Agradecer a todo el mundo que estuvo apoyando, que estuvo madrugando para ver las peleas, en especial un agradecimiento para Saúl, que sin él no estuviera aquí, no estuviera representando a la bandera”, mencionó.

El boxeador juvenil mexicano terminó el combate por 1-4. El juez 1, 2, 4 y 4 le dieron la victoria al kazajo, mientras que el quinto al mexicano por 29-28.

Cuando se anunció al ganador en el ring 2, algún sector del público estuvo inconforme con la decisión y se escucharon algunos abucheos. Josué Zepeda señaló que el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 le deja aprendizaje y se va contento con la experiencia.

“Esto aquí no para, vamos a seguirle dando, vamos con todo y es puro aprendizaje. Ya no quedó en mí. Di lo mejor y me voy contento con eso. Somos mexicanos y nos morimos en la raya. Muchas gracias a todos”, resaltó.

Por otro lado, Gladys Mendoza quedó eliminada del Campeonato Mundial, al perder por decisión unánime ante la japonesa Hiyori Miki en la categoría de los 48 kilogramos.