‘Vaquero’ Navarrete vs Foster, dónde ver EN VIVO la unificación de títulos

Emanuel “Vaquero” Navarrete (40-2-1, con 33 nocauts) y O’Shaquie “Ice Water” Foster (25-3, con 12 nocauts) protagonizarán una de las peleas que más llama la atención en el mes de octubre de 2026, cuando el ganador unificará los títulos del peso superpluma, pelea que se podrá ver EN VIVO en México a través de diferentes plataformas.

El originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, tendrá la oportunidad de conquistar su tercer título de la categoría y para ello tendrá que vencer al estadunidense para hacerse del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Por su parte, el mexicano pondrá en juego los cetros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

¿DÓNDE VER ‘VAQUERO’ NAVARRETE VS FOSTER?

DAZN (En Vivo).

Disney+ (En Vivo).

ESPN (En Vivo).

Azteca 7. La transmisión inicia a las 11 de la noche.

Tras las peleas preliminares, se espera que “Vaquero” Navarrete y Foster suban al ring del Frost Bank Center de San Antonio, Tecas, entre las 9 y 10 de la noche.

Ambos peleadores superaron la báscula previo a su pelea de este sábado 24 de octubre de 2026, tras la ceremonia que se realizó este viernes.

130 libras pesó ‘Vaquero’ Navarrete.

129.8 libras pesó Foster.

El boxeador mexicano viene de vencer Eduardo “Sugar” Núñez en lo que significó el primer título unificado y ahora tiene la oportunidad de tener tres de los cuatro títulos de la categoría de las 130 libras.

La última ocasión en que “Vaquero” Navarrete perdió fue en 2024, cuando cayó con Denys Berinchyk por decisión dividida.