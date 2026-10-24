Brewers ponen sobre la pared a Rays en la Serie Mundial 2026

Milwaukee Brewers tiene a su favor la historia y la serie 2-0, después de venir de atrás para vencer 4-5 a Tampa Bay Rays en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026, partido que se disputó en el American Family Field. El mexicano Jonathan Aranda no tuvo su mejor noche, se fue de 4-1 y tuvo un error que costó una carrera.

Los Cerveceros tienen ventaja y la historia los respalda. De las series con el formato actual, los equipos que ganaron el primer partido en casa, se han llevado la serie en 70 de las 104 ocasiones.

Liam Hicks pegó el primer cuadrangular de la Serie Mundial 2026 Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

La primera entrada fue clave de nueva cuenta, tal como en el Juego 1. En esta ocasión, Yandy Díaz se embasó a segunda por error de Cooper Pratt. El mexicano Jonathan Aranda inició con el pie izquierdo, luego de poncharse en su primer turno. Chandler Simpson pegó sencillo con un rodado a jardín central, para que el originario de Sagua la Grande, Cuba, anotara la primera carrera del partido (1-0). El estadunidense se robó la segunda base y después pasó a la registradora para poner 2-0 la pizarra, gracias a un sencillo de Junior Caminero. La ofensiva continuó para los Rays, cuando Liam Hicks pegó el primer cuadrangular de la Serie Mundial 2026 con hombre en base para aumentar la ventaja 4-0. La primera alta duró 16 minutos.

Junior Caminero celebra con Liam Hicks tras el cuadrangular Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

Los Cerveceros no se dejaron en la primera baja y respondieron a los lanzamientos de Drew Rasmussen. Jackson Chourio y Jake Bauers pegaron sencillos para que se colocaron en las esquinas. Christian Yelich se ponchó para el primer out. William Contreras pegó sencillo con rodado a jardín central para que Chourio recortara distancias 4-1. Garret Mitchell impulsó la segunda carrera para Milwaukee con una línea para que Bauers anotara (4-2).

Jackson Chourio celebra la primera carrera de Milwaukee Brewers Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

Para la cuarta alta, Brewers cambió de lanzador. JoJo Romero reemplazó a Logan Henderson y cerró la entrada con su primer ponche de la noche, hacia Taylor Walls.

En la cuarta baja, Cooper Pratt recibió base por bolas y después avanzó a tercera tras un sencillo de Sal Frelick. Milwaukee se acercó 4-3, después de un error en el fildeo del mexicano Jonathan Aranda tras una línea de David Hamilton. Drew Rasmussen recetó base por bolas a Jake Bauers, con lo que tuvo que entregar la pelota y dejó el campo con casa llena y dos outs. Cam Booser entró al campo y Christian Yelich bateó rodado a segunda base, donde Richie Palacios tiró a primera para el tercer out.

Drew Rasmussen dejó el partido en la cuarta baja, tras recetar una base por bolas y llenar las bases Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

Para la quinta entrada, Dustin Day sustituyó a Jojo Romero. El mexicano Jonathan Aranda dejó atrás su 2-0 (con dos ponches y un error) al conectar un doblete. Chandler Simpson bateó rodado de out y el tijuanense pasó a tercera. Junior Caminero bateó rodado de out para poner fin al episodio.

El mexicano Jonathan Aranda conectó un doblete en la quinta entrada, pero antes tuvo un error que costó una carrera de Milwaukee Brewers Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

Víctor Mesa Jr se aventó una buena jugada a la defensiva, al lanzarse para atrapar el elevado de William Contreras.

Los Cerveceros mandaron al montículo a DL Hall. Tampa Bay tuvo una mala decisión cuando mandaron a Liam Hacks a anotar tras un rodado de Víctor Mesa Jr, pero lo “cazaron” al llegar a ‘home’.

Sal Frelick conectó el segundo cuadrangular de la Serie Mundial 2026 Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

La carrera del empate 4-4 llegó en la parte baja de la sexta. El cambio de lanzador no le funcionó a Rays, debido a que Sal Frelick le dio la ‘bienvenida’ a Ian Seymour, al conectar un jonrón por el jardín central.

En el inicio de la séptima baja, Brice Turang pegó doblete con una línea por el jardín central. Garrett Mitchell bateó un elevado de out y el californiano hizo el pisa y corre a tercera. Kevin Kelly reemplazó a Tyler Wells. No funcionó. Cooper Pratt enmendó su error de la primera entrada, al conectar un sencillo para que Turang anotara y le diera la vuelta a la pizarra 4-5.