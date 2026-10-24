El tremendo regaño de Gabriel Milito a Diego Campillo tras la victoria de Chivas (VIDEO)

Las Chivas consiguieron una valiosa victoria ante Rayados (0-1) en la jornada 14, sin embargo, estuvieron a un minuto de perder los tres puntos por una desatención de la zaga.

El Rebaño no pudo sentenciar el encuentro, pese a que tuvieron dos jugadas claras para poner el segundo y hasta tercer gol ante los regiomontanos. Algo que estuvo a punto de costarles caro.

Diego Campillo en el partido entre Chivas y Rayados MEXSPORT

Diego Campillo se llevó tremendo regaño de Gabriel Milito

En la última jugada del partido, justo cuando Rayados se quedó con 10 hombres y Chivas se había perdido el segundo gol, Diego Rossi había anotado el gol del empate en el minuto 95.

Centro desde la derecha, que después de un rebote, el esférico le cayó a Rossi y terminó empujando el balón para el 1-1. Sin embargo, el delantero se ayudó de la mano y el central anuló el tanto.

Ante ello y una tremenda desatención de la defensa rojiblanca, en un video se captó el regaño de Milito para un jugador en particular: Diego Campillo.

El argentino le gritó bastante fuerte cuando lo tenía enfrente, mientras que Campillo solamente se quedó escuchando.

El enojo de Milito es una llamada de atención hacía la defensa de Chivas, ya que no se pueden confiar y regalar de esa manera en los minutos finales, en un partido que pudo costarles caro.

Chivas se quedó con los tres puntos, pero la concentración en todo el partido es algo que debe de mejorar la defensa del Rebaño en los siguientes partidos.