¡Justo a tiempo! América recupera jugadores antes de su pesadilla de calendario

El América tiene un mejor panorama respecto a los jugadores en recuperación. Este martes recuperó a tres elementos, para trabajar la primera parte del entrenamiento en Coapa.

La plantilla americanista se dejó consentir a temprana hora por la visita de casi 40 aficionados, quienes apoyaron la sesión desde una pequeña tribuna en la cancha 2 del club.

Entre las novedades figuraron el delantero Henry Martín. El capitán no ha sumado minutos en todo el mes de marzo, luego de ser diagnosticado con una nueva lesión muscular. Su baja fue preventiva, pese a lo saturado del calendario entre juegos de Liga MX y Concacaf Champions Cup.

El último partido de la Bomba Henry Martín en la Liga MX fue el 20 de febrero, en la victoria sobre el Puebla (0-4). En el Clausura 2026 apenas suma cuatro partidos, tres de titular, para un total de 244 minutos; en la cuenta goleadora sigue en blanco.

El retorno de Henry Martín urge al americanismo tras la baja por lesión de Víctor Dávila y los altibajos de rendimiento de Raúl Zúñiga. André Jardine y su cuerpo técnico sigue analizando su convocatoria para el siguiente juego, la J-13 del Clausura 2026 de visita a Santos.

Después del duelo en La Comarca (4 de abril), el América tomará rumbo hacia Tennessee, para empezar los cuartos de final de la Concachampions ante el Nashville (7 de abril).

Posteriormente, para el duelo en que Jardine cuente al cien por ciento con Henry es el clásico ante el Cruz Azul (11 de abril), con el Estadio Azteca perfilado a recibir de nueva cuenta a las Águilas.

El medio ofensivo Isaías Violante también participó en la práctica de hoy, en Coapa. Se mostró titubeante en un principio, sin embargo, se acopló a la intensidad de espacios reducidos y recuperado de la lesión que sufrió en el bíceps femoral derecho.

En Liga MX, Isaías Violante tuvo su último juego en la J-8 (28 de febrero), en la derrota 1-4 con los Tigres.

Por su parte, Dagoberto Espinoza sigue con su recuperación. La etapa de rehabilitación está en su recta final, luego de la cirugía para reparar la lesión de ligamento. El lateral derecho entrenó con normalidad en la primera parte de la sesión; su vuelta a la competencia se contempla en un par de semanas aproximadamente.

Los ausentes de la práctica en el Nido de Coapa

En el cuerpo técnico de André Jardine sumaron un día más sin Paulo Victor. Eñ brasileño sigue de avanzada con las juveniles de la Selección de Brasil. El auxiliar del América tomará el cargo de entrenador en su país una vez finalizado el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup.

De igual manera el estratega André Jardine no contó con elementos de Selección, por la actividad de fecha FIFA.

Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez disputan este martes un amistoso contra Argelia, mientras que los mexicanos Érick Sánchez e Israel Reyes está concentrados con la Selección Mexicana en Chicago, donde esta noche se medirán a Bélgica.

Al momento, los americanistas Víctor Dávila (ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) y el portero Luis Ángel Malagón (rotura del tendón de Aquiles) son los elementos entre algodones y con un largo proceso de recuperación.