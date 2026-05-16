¡México en el podio en Copa del Mundo! Jonathan Paredes, bronce

Jonathan Paredes volvió a subir a un podio. El multimedallista mexicano consiguió la presea de bronce en la final de 27 metros varonil de la Copa del Mundo de Clavados de Altura Fort Lauderdale 2026, certamen que es organizado por World Aquatics y que se desarrolla en Florida, Estados Unidos.

Jonathan Paredes totalizó 371.60 unidades para colgarse el bronce. El rumano Catalin-Petru Preda conquistó la medalla de oro con 435.60 puntos, mientras que la plata fue para el italiano Davide Baraldi con 380.25.

Jonathan Paredes totalizó 371.60 unidades para colgarse el bronce Foto tomada de Instagram jonathanparedes89

El clavadista mexicano es campeón de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2017. Su gusto por los saltos inició desde los seis años y en 2010 inicio de manera profesional. En 2011 debutó en las Series Mundiales de México, en Yucatán

Jonathan Paredes fue campeón de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2017 Foto tomada de Instagram jonathanparedes89

En la prueba, también participaron otros tres mexicanos:

- Yolotl Cabral, sexto con 342.30 puntos.

- Sergio Guzmán, décimo con 320.65 unidades.

- Antonio Corzo Díaz, undécimo con 302.50 puntos.

En la rama femenina también hubo participación de México. Tania Cuevas Martínez finalizó en la posición 13 con 226.65 unidades. La medalla de oro fue para la alemana Iris Schmidbauer con 329.45 unidades.

En la plataforma de 15 metros, Leticia Fernanda Aguilar Tovar, Joshua Israel Becerra Segura y José Luis Ruelas Rodríguez, participarán en el grupo de 17-19 años.