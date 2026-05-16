Aficionados de Chivas limpian gradas del Estadio Jalisco con 'trapo' del Atlas

Chivas recibirá a Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco en busca del boleto a la Final del Clausura 2026 de Liga MX, partido para el que los aficionados se dieron cita desde temprana hora y comenzaron a limpiar las gradas del inmueble con un ‘trapo’ del Atlas.

Burlándose de los Rojinegros desde que se confirmó que el Rebaño regresaba como local al Estadio Jalisco, los aficionados de Chivas lanzaron comentarios en redes sociales donde aseguraban que debían de llevar un trapo con cloro para limpiar la zona alta del inmueble, ya que en los partidos de su máximo rival de la ciudad jamás está abierta debido a la poca cantidad de seguidores que se dan cita partido a partido.

Utilizando una de las banderas que se reparten por parte de uno de los patrocinadores principales de la Liga MX, un seguidor de Chivas utilizó el escudo del Atlas para limpiar las butacas del recinto… y hasta los zapatos de los demás seguidores que mantienen la ilusión de ver a su equipo en una Final más.

La cuenta oficial de Chivas no se quedó atrás, ya que en redes sociales reiteró el compromiso de llegar temprano al estadio por parte de la afición, compartiendo un video limpiando las gradas de la parte alta del Estadio Jalisco y adelantando que se prepara un espectacular recibimiento con mosaico incluido para cuando los jugadores salgan a la cancha de cara al protocolo de la Liga MX y el inicio del partido.

Será en punto de las 19:07 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, cuando el balón comience a rodar en la Perla Tapatía, mismo en el que Cruz Azul se encuentra obligado a ganar para eliminar al Rebaño, mientras que a los locales les bastará el empate para mantener la ilusión de bordar la estrella número 13 en su escudo y convertirse -de nueva cuenta- en el segundo equipo más ganador de México en solitario.

BFG