Santiago Sandoval aprovecha su oportunidad, anota doblete y mete a Chivas a semifinales

Hay partidos los jugadores pueden esperar toda una vida para vivirlos. Para Santiago Sandoval, este sábado en el Akron, fue ese partido. Titular por las ausencias de Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González y con Hugo Camberos fuera de forma, Sandoval recibió el llamado que llevaba meses esperando en silencio. Respondió con un doblete. El primero que logra en el curso y que le dio a Chivas el pase a las semifinales del torneo Clausura de la Liga MX.

Al final, Sandoval no habló como alguien que acaba de descubrirse. Habló como quien llevaba tiempo sabiendo lo que podía hacer. "Trabajando, no es este torneo, se viene trabajando desde hace tiempo", dijo el delantero rojiblanco. "Por fin se nos da lo que en realidad nos merecemos, porque nadie ve el sacrificio que tiene el equipo."

Sus dos tantos siguieron el mismo patrón de quien sabe estar en el momento exacto para marcar diferencias: el primero, meter la pierna a un disparo que iba afuera, para mandarlo a las redes; tres minutos después hacer un acrobático remate de cabeza a un centro al corazón del área de Omar Govea.

Su noche más relevante como profesional fue la que le dio a Chivas el pase a las semifinales pese a la adversidad de un marcador en contra de 3-1 y las ausencias de cinco titulares para estar en la concentración del Tri con miras al Mundial.

"El profe, desde el principio, siempre fue bien claro: siempre va a jugar el que esté mejor, porque lo más importante es el equipo", señaló Sandoval.

Gabriel Milito construyó un vestuario donde la jerarquía no se hereda. Se gana. Esta noche, Sandoval fue el mejor.Lo grupal por encima de todo

Cuando se le preguntó por su actuación personal, el delantero fue explícito en hacia dónde miraba. "Estoy muy contento de lo personal pero, te lo juro, más en lo grupal", declaró. Y luego fue más lejos: "El equipo está a tope, te lo juro que estamos para cosas grandes."

No era euforia postpartido. Era la certeza de un grupo que remontó lo irremontable sin sus figuras, en un estadio que pronto le pertenecerá a la FIFA, ante una afición que nunca dejó de creer. Chivas avanza a semifinales con Sandoval como protagonista inesperado y con la convicción de que este equipo, cuando toca y mueve, es capaz de lo que sea.