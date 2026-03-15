Con jonrón de Junior Caminero, República Dominicana rompe marca de México en el Clásico Mundial

MIAMI. República Dominicana volvió a convertir un cuadrangular en una fiesta… y también en historia del Clásico Mundial de Beisbol. Un batazo de Junior Caminero no solo encendió la semifinal ante Estados Unidos, también permitió que el conjunto caribeño rompiera una marca que pertenecía a México desde 2009.

En la parte baja de la segunda entrada, el joven dominicano se enfrentó al poderoso brazo de Paul Skenes, actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional. Con cuenta de 1-2, el derecho estadounidense lanzó un sweeper alto y afuera que parecía bien colocado para dominar al bateador.

Pero Caminero, uno de los jóvenes más explosivos del beisbol actual, encontró la manera de girar el swing y mandó la pelota hasta las gradas del jardín izquierdo, muy cerca del bullpen dominicano. El batazo puso en ventaja a su selección en el duelo por el boleto a la final del torneo.

Tras recorrer las bases, el dominicano se colocó la ya famosa chaqueta de jonrones, una prenda que se ha vuelto parte del espectáculo ofensivo del equipo, famoso en este torneo por sus bat flips, celebraciones y festejos colectivos en el plato.

El cuadrangular también tuvo un valor histórico. Fue el jonrón número 15 de República Dominicana en este Clásico Mundial, lo que significó un nuevo récord del torneo, superando la marca que había impuesto México en el Clásico Mundial de 2009 con 14 cuadrangulares.

Aquella cifra mexicana, sin embargo, tuvo un contexto muy particular. Doce de esos 14 jonrones llegaron en los primeros cuatro juegos de la fase inicial, disputados en el Foro Sol de la Ciudad de México, el parque ubicado a mayor altitud entre las sedes que ha tenido el Clásico Mundial, donde la menor presión atmosférica favorece que la pelota viaje con mayor facilidad.

Cuando el equipo mexicano avanzó a la segunda etapa en el Petco Park de San Diego, un estadio mucho más neutral para los bateadores, la ofensiva se apagó considerablemente. México disputó apenas dos juegos antes de quedar eliminado, y en ese lapso conectó solamente dos cuadrangulares más para completar los 14 del torneo.

En aquella edición, Karim García fue el principal cañonero con tres jonrones, mientras que Jorge Cantú, Adrián González y Óscar Robles aportaron dos cada uno. También se sumaron con uno Alfredo Amézaga, Christian Presichi, Scott Hairston, Freddy Sandoval y Jorge Vázquez.

Ahora la nueva marca pertenece a una República Dominicana que ha hecho del poder su sello en este torneo. Ocho jugadores distintos han conectado al menos un cuadrangular, reflejo de la profundidad ofensiva del lineup.

Caminero lidera con tres jonrones, mientras que Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Austin Wells suman dos cada uno. Completan la lista Ketel Marte y Julio Rodríguez, con uno por cabeza.

Además, los tres cuadrangulares de Caminero lo empatan con Carlos Correa en 2017 como la mayor cantidad conectada en un Clásico Mundial por un jugador antes de cumplir 23 años.

Más allá del récord, cada batazo dominicano ha alimentado una de las ofensivas más explosivas que ha visto el torneo, y ahora también una marca histórica que durante 17 años había pertenecido a México.