Pumas: La sanción de Esteban Solari por ser expulsado en CU

La ilusionante llegada de Esteban Solari como nuevo entrenador de Pumas ha tenido un amargo inicio en el Apertura 2026.

El equipo auriazul cayó derrotado ante Pachuca (0-3) en su primer compromiso oficial y, para empeorar las cosas, el propio Solari terminó expulsado del banquillo, dejando una imagen de descontrol que preocupa a la institución.

Lo que prometía ser un nuevo impulso tras la pretemporada se transformó rápidamente en una noche para el olvido en el Estadio Olímpico Universitario.

Esteban Solari, entrenador de Pumas m

¿Cuántos partidos de sanción recibió Esteban Solari?

El técnico argentino fue expulsado durante al final del encuentro entre Pumas y Pachuca por reclamar y decirle algo a Salomón Rondón.

El árbitro central vio el reclamó de Solari para su exjugador y fue ahí cuando decidió sacarle la tarjeta roja.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX analizó los hechos y determinó imponerle una sanción de un partido de suspensión por conducta antideportiva.

De esta manera, Solari no podrá estar en el banquillo para el siguiente compromiso de Pumas, que será contra Toluca por la jornada 2 en el Nemesio Díez.

El cuerpo técnico auxiliar tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo mientras el entrenador cumple su castigo, lo que añade mayor presión a un plantel que ya mostró evidentes falencias en su debut.

La afición de Pumas expresa su descontento

La afición auriazul ha reprochado fuertemente la falta de fichajes relevantes durante este mercado de verano para el Apertura 2026.

A pesar de las promesas de una renovación profunda, el plantel apenas registró incorporaciones menores, lo que ha generado frustración entre los seguidores.

Muchos aficionados anticipan que este podría convertirse en un torneo complicado para Pumas, con riesgo de pelear en la parte baja de la tabla si no se mejoran rápidamente los resultados y el plantel.