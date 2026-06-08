Julián Quiñones y la 'Hormiga' llegan al Mundial en el Top de goleadores

Aunque la Selección Mexicana ha mostrado mejoría en sus últimos partidos previo a la Copa del Mundo 2026, uno de los principales cuestionamientos persiste: la falta de gol de sus delanteros.

Las cifras no mienten. Más allá de esporádicos aciertos, el saldo goleador de los atacantes mexicanos en la previa ha sido bajo, lo que genera incertidumbre sobre quiénes serán los encargados de perforar las redes rivales en la fase de grupos.

Julian Quiñoñes siente que puede aportar grandes cosas a la delantera mexicana en el Mundial 2026. REUTERS

Esta sequía contrasta fuertemente con el momento que viven dos delanteros mexicanos en sus clubes: Julián Quiñones y Armando González.

Quiñones y la Hormiga, entre los mejores goleadores de la temporada 25/26

Julián Quiñones y la ‘Hormiga’ González llegan al Mundial como dos de los delanteros más efectivos del planeta.

La ‘Pantera’ Quiñones se coronó campeón goleador de la Liga Saudí con 33 goles en 31 partidos con Al Qadsiah, ubicándose en el segundo lugar mundial, sólo por detrás de Harry Kane (36 goles).

Por su parte, la Hormiga, joven promesa de Chivas, cierra el Top 10 de goleadores mundiales con 24 anotaciones, destacando como uno de los atacantes más jóvenes en esa élite.

Entre ambos suman 57 goles en la temporada, una cifra que ilusiona a la afición mexicana y resalta el talento nacional en posiciones de ataque.

Este desempeño individual es un bálsamo para el Tri. Mientras el equipo ha batallado para generar peligro constante, contar con delanteros en racha y con olfato goleador probado a nivel de liga representa un argumento a favor de cara a los exigentes compromisos mundialistas.

Armando González y Gilberto Mora comandan la lista de debutantes en el Tri para el Mundial 2026. Mexsport

¿Quiñones y la Hormiga serán titulares con México en el Mundial?

Sin embargo, el gran momento de ambos contrasta con la realidad del esquema de Javier Aguirre. El técnico ha mostrado preferencia por otros perfiles en la delantera de la Selección Mexicana durante las últimas convocatorias y partidos preparatorios.

Quiñones, a pesar de su brutal temporada, ha tenido minutos limitados con el Tri y no siempre se adapta al estilo colectivo propuesto.

La Hormiga, por su juventud y aunque viene en ascenso, también enfrenta competencia interna fuerte, tanto que el ‘Vasco’ no le ha dado minutos en los últimos encuentros.

Top 10 de goleadores en el mundo en la temporada 25/26