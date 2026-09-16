Julián Quiñones no estará en la primera convocatoria de Rafael Márquez

Uno de los hombres más destacados en la pasada Copa del Mundo de la FIFA con la Selección de México no estará en la próxima convocatoria. Julián Quiñones, quien marcó cuatro goles con el Tri en el mundial anterior no estará en la primera convocatoria de Rafael Márquez como Director Técnico del combinado nacional.

La razón por la que no estará en el llamado es la lesión que sufrió el jugador en el último partido con su club, el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, disputado el 14 de septiembre en la Liga de Campeones de la AFC ante el Al Wasl, donde Julián salió de cambio al minuto 85 en la victoria por 2-1 de su equipo.

La molestia más relevante que había tenido Quiñones fue una lesión en el músculo flexor de la pierna derecha, la cual sufrió anteriormente durante la temporada y lo mantuvo fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

En breve, el nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México, Rafael Márquez, dará a conocer su lista de jugadores convocados para los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el 26 y 29 de septiembre, así como el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Recientemente, Julián Quiñones fue nominado en la lista oficial de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 anunciada por la revista France Football.