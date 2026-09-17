Video: Golazo de Iván Tona, el jugador de Xolos que el América no pudo fichar 

Por algo está cotizado en el mercado nacional. Iván Tona sacó a relucir su pegada, luego de un golazo en la victoria de los Xolos de Tijuana sobre el San Diego FC (0-2), en la disputa por la Baja Cup, en California; Gilberto Mora vio minutos sobre la cancha del Snapdragon Stadium.

El primer tanto fue obra de David Orduño, quien se estrenó como goleador de la jauría. Mientras que la segunda anotación cayó por conducto del mediocampista Tona, con un cañón imposible de atajar para el meta del San Diego FC.

Iván Tona recibió decenas de reacciones por su gol, incluso aficionados del América lamentaron que el intento de las Águilas se cayera de último minuto.

Cabe destacar que la directiva del América mencionó que en un futuro a corto plazo insistirán por los servicios del futbolista sonorense, de 26 años y con un costo aproximado de 4mdd.

Fue justamente el precio lo que tumbó las negociaciones, además de la intervención del representante del futbolista surgido de las juveniles del Tijuana.

Recientemente, en la presentación de refuerzos del América, Antonio Ibrahim, director deportivo del América, reiteró el interés por Iván Tona, aunque justificó que el fichaje fallido se derivó en que la prioridad estaba en jugadores que militaban fuera de México.