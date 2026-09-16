Chucky Lozano busca recuperar su nivel y Rafael Márquez le abre la puerta del Tri

Hirving “Chucky” Lozano ya no se desmarca como antes de los defensas, el jugador, cansado más de la mente que de las piernas, ha metido su carrera en un tobogán oscuro, pero aun así y con poca actividad en la MLS, ha encontrado la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana de nueva cuenta.

Rafael Márquez ha estado en constante comunicación con él, no desde que asumió como entrenador, sino desde el ciclo anterior. Él era uno de los que defendió en la etapa de Javier Aguirre tomar en cuenta a Lozano; sin embargo, el Vasco lo desestimó.

A pesar de ello, lo llamaron en convocatorias de amistosos contra Corea del Sur y Japón, y Colombia y Ecuador, a ocho meses del Mundial.

¿Cuándo fue la última vez que el Chucky jugó con el Tri?

La última vez que jugó con el Tri fue en un amistoso contra Uruguay en Torreón, participando 44 minutos en un partido que culminó 0-0 y con el equipo nacional sonoramente abucheado.

Hirving 'Chucky' Lozano no juega con el Tri desde noviembre de 2025, cuando México enfrentó a Uruguay en Torreón. Mexsport

Para ese momento, el Chucky Lozano creía que podía enderezar el camino, pero el San Diego FC, en un gesto muy estudiado, lo borró de su nómina. A partir de febrero de 2026 no contaron más con el jugador y le rescindieron el contrato después de haberlo contratado como la figura.

Mucho tuvo que ver el carácter de Lozano, enfadado con la vida y con las personas, peleado con varios entrenadores y colegas, aunado a su bajo nivel y lesiones que le han cerrado puertas.

Rafa Márquez confía en el Chucky Lozano

Pero Márquez sigue creyendo en él, de alguna manera ve al Chucky Lozano del Mundial de Rusia 2018, aunque sabiendo que es más lento y caduco, pero con experiencia para ayudar a los jóvenes.

El Chucky Lozano ha sido el único mexicano en la historia en ser campeón en la liga italiana.

El plan es darle la oportunidad en el amistoso contra Colombia del 26 de septiembre, ahora que ha recuperado el ánimo con Los Ángeles Galaxy. Márquez confía en que algo bueno del Chucky puede rescatar.