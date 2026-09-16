Stiven Jiménez, promesa mexicamericana, ficha por el Fluminense de Brasil

Stiven Jiménez, mediocampista mexicoamericano de 19 años, concretó su llegada al Fluminense de Brasil en calidad de préstamo por seis meses. El jugador dejará temporalmente al FC Cincinnati y comenzará su etapa en el futbol brasileño con el equipo Sub-20.

Aunque su incorporación será inicialmente a las categorías juveniles del club, Jiménez ya cuenta con experiencia en el máximo nivel. El mediocampista debutó con el primer equipo del FC Cincinnati en la MLS cuando tenía 15 años.

¿Quién es Stiven Jiménez?

Jiménez nació en Estados Unidos y cuenta con raíces mexicanas y salvadoreñas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado dentro de la estructura del FC Cincinnati, donde pasó por el segundo equipo antes de consolidar sus primeras apariciones con el plantel de la MLS.

Con el FC Cincinnati 2, que compite en la MLS Next Pro, ha disputado 47 partidos, con un gol y una asistencia. Esta categoría está integrada principalmente por filiales de clubes de la MLS y tiene como objetivo desarrollar jugadores con proyección hacia los primeros equipos.

Con el conjunto principal de Cincinnati, el mexicoamericano acumula 449 minutos en 11 partidos. En ese periodo también registra un gol y una asistencia.

Su primer tanto con el equipo de la MLS llegó el 25 de febrero, durante la victoria del FC Cincinnati por 9-0 sobre Universidad O&M FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El debut de Stiven Jiménez llegó a los 15 años

El primer partido de Jiménez con el FC Cincinnati ocurrió el 21 de junio de 2023 ante Toronto FC en la MLS. Su aparición se produjo a unos días de cumplir 16 años, lo que marcó el inicio de su recorrido con el primer equipo.

A partir de entonces, el mediocampista continuó alternando su actividad dentro de la estructura del club. La mayor parte de sus minutos los consiguió con el FC Cincinnati 2, antes de sumar participación con el plantel que compite en la MLS.

Su llegada a Fluminense representa ahora un cambio de escenario para el jugador, quien tendrá la posibilidad de continuar su desarrollo dentro del futbol brasileño. El préstamo tendrá una duración de seis meses y, por el momento, su actividad estará enfocada en el equipo Sub-20.

Jiménez ya tuvo participación con México Sub-18

Aunque nació en Estados Unidos, Jiménez puede representar a México por sus raíces familiares. Sus primeros llamados a selecciones juveniles fueron con el conjunto estadounidense, pero posteriormente tuvo participación con el Tricolor Sub-18.

El mediocampista disputó el Torneo Liga MX Internacional Sub-18 con México. Desde entonces, no ha recibido nuevos llamados de las selecciones juveniles de ninguno de los dos países.

Andrés Lillini, director de selecciones nacionales menores de México, ha realizado labores de scouting para identificar a jóvenes mexicanos que cuentan con otra nacionalidad y pueden integrarse a los procesos juveniles del Tricolor.

La nueva etapa de Jiménez en Brasil podría abrir nuevamente la posibilidad de que sea considerado para una convocatoria de México.