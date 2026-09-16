Joao Maleck deja Costa Rica y ficha por Plaza Colonia de Uruguay

Joao Maleck fichó por el Plaza Colonia de la segunda división de Uruguay como agente libre, después de terminar su etapa con Guadalupe FC de Costa Rica. El delantero mexicano inicia así una nueva etapa de su carrera, marcada por el constante cambio de equipos durante los últimos años.

El futbolista de 27 años tuvo una formación que lo llevó a ser considerado una de las promesas del futbol mexicano. Sin embargo, su trayectoria cambió a partir del accidente automovilístico ocurrido en 2019, por el que pasó cerca de un año y medio privado de la libertad y posteriormente recibió una sentencia por homicidio culposo agravado.

El accidente que cambió la carrera de Joao Maleck

El 23 de junio de 2019, en Zapopan, Jalisco, Maleck estuvo involucrado en un accidente automovilístico en el que murieron una pareja de recién casados. El hecho derivó en un proceso judicial que terminó con una sentencia de tres años, ocho meses y 15 días por homicidio culposo agravado.

Después de cumplir una parte de la condena y pagar tres millones de pesos por concepto de reparación de daños, el futbolista pudo salir de prisión. En ese momento pertenecía a Santos Laguna, aunque no podía regresar a Torreón debido a las obligaciones legales que debía cumplir en Jalisco.

Su regreso al futbol se produjo posteriormente con Deportivo Cafessa, equipo jalisciense de Liga Premier al que llegó a préstamo. Ese fue el inicio de una nueva etapa profesional después de su salida de prisión.

Joao Maleck se formó en Santos. Mexsport

Maleck pasó por varios equipos antes de llegar a Uruguay

Maleck se formó en las fuerzas básicas de Santos Laguna y durante esa etapa llamó la atención por su desempeño. Posteriormente tuvo experiencias en el futbol europeo con el Porto, donde permaneció un año, y con el Sevilla Atlético, donde también estuvo durante una temporada.

Tras su etapa con Deportivo Cafessa, continuó su recorrido por diferentes clubes del país. Fue jugador de Coras de Tepic, Tepatitlán, Correcaminos y Atlético Morelia, antes de continuar su carrera fuera de México.

En Costa Rica encontró una mayor continuidad con Guadalupe FC. Durante una entrevista con ESPN, explicó que buscaba “un respiro en muchos sentidos” y "concentrarse en jugar futbol".

Señaló que ya había dejado atrás muchas cosas “para bien” y que ahora buscaba enfocarse en el futbol, además de ser un ejemplo como padre y como persona. También destacó que en Costa Rica encontró la madurez y la paz mental necesarias para desarrollarse dentro del terreno de juego.

Con Guadalupe FC disputó más de 30 partidos durante la temporada, aunque su etapa en el club terminó después de un año con el descenso del equipo.

Ahora, como jugador del Plaza Colonia, Maleck tendrá una nueva oportunidad para continuar su carrera en el futbol sudamericano. El mexicano llega al conjunto uruguayo después de su experiencia en Costa Rica y como agente libre.