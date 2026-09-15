Rafa Márquez y su cuerpo técnico visitaron el entrenamiento del América

La gira de Rafael Márquez por los clubes de la Liga MX hizo escala en el América. Rumbo a la fecha FIFA de septiembre y octubre, el técnico de la Selección Mexicana acudió al entrenamiento de las Águilas.

Rafa Márquez y su cuerpo técnico fueron recibidos en Coapa por Antonio Ibrahim, director deportivo de las Águilas. La plantilla americanista saludó al contingente Tricolor uno por uno antes de entrar a la cancha.

La camaradería salió a flote, con efusivos saludos de los jugadores con Andrés Guardado, auxiliar de Márquez, mientras que Henry Martín también estrechó enérgico su saludo con el seleccionador y Guardado.

Baños, ausente; Enrique Nieto, fortalece relaciones

Quien brilló por su ausencia en el recibimiento del cuerpo técnico del tricolor fue Santiago Baños. Durante el fin de semana, el presidente deportivo de las Águilas reiteró su apoyo al nuevo proceso de Márquez rumbo al Mundial 2030. Incluso el directivo azulcrema anticipó que la Selección Mexicana convocaría por lo menos a dos de sus elementos.

Enrique Nieto fue otro de los personajes que resaltaron en la visita al América, en sus trabajos rumbo al Clásico contra las Chivas. El secretario general adjunto de la Federación Mexicana de Futbol sostuvo charlas con el cuerpo técnico de la Selección durante el entrenamiento de los americanistas.

La cercanía del seleccionador con el América comenzó desde el sábado por la noche, cuando acudió al Estadio Banorte, para ver desde un palco el Clásico joven que terminó por ganar el Cruz Azul (4-3).

Llamados al Tricolor

Del conjunto americanista, Rafa Márquez ya tiene una dinámica base con los defensas Isael Reyes (único americanista con llamado de Selección Mexicana al Mundial 2026) y Ramón Juárez; el guardameta Luis Ángel Malagón y los mediocampistas Erick Sánchez e Isaías Violante.

Para los amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, Rafa Márquez contempla a Reyes, Isaías Violante y la que marcará la sorpresa de la lista, el portero Rodolfo Cota.