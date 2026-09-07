¡Histórico y merecido! Julián Quiñones apunta a la lista de los 30 del Balón de Oro 2026

Cuando Julián Quiñones tomó la decisión de ir a jugar a Arabia, mucho se especulo que estaría fuera de los reflectores, sin embargo, fue la mejor decisión que pudo haber tomado, sobre todo porque ahora estaría nominado al galardón individual más importante del futbol: el Balón de Oro.

De acuerdo con el reporte del periodista Ben Jacobs, el delantero mexicano estaría entre los candidatos a la lista de nominados al Balón de Oro 2026, la cual saldrá a la luz oficialmente este martes 8 de septiembre.

Julián Quiñones fue reconocido como el mejor jugador de la Inauguración del Mundial 2026. Cortesía

Según la información de Jacobs, el delantero del Al-Qadisiyah y de la Selección Mexicana ha entrado en las conversaciones internas de los votantes y de la organización del premio gracias a una temporada de club y una Copa del Mundo que lo colocaron en el radar de los mejores del planeta.

Hasta ahora, cinco futbolistas mexicanos han logrado aparecer en las listas de nominados al Balón de Oro a lo largo de la historia: Guillermo Ochoa (2007), Rafael Márquez (2010), Javier Hernández (2011), Andrés Guardado (2015) y Giovani dos Santos (2015). Solamente Paco Memo fue el único futbolista mexicano que ha figurado en la lista definitiva de 30 jugadores.

Si se confirma la nominación, el delantero se convertiría en el sexto mexicano en alcanzar ese reconocimiento y el primero en más de una década.

La noticia llega en un momento clave: la lista definitiva de 30 nominados se dará a conocer mañana y la ceremonia está programada para el 26 de octubre en Londres.

Julián Quiñones, goleador por encima de CR7 y un extraordinario Mundial

La eventual nominación de Julián Quiñones no sería un regalo ni un gesto simbólico: sería el reconocimiento justo a una temporada extraordinaria con el Al-Qadisiyah.

En la Saudi Pro League 2025-26, el delantero se consagró como campeón de goleo con 33 anotaciones, una cifra que le permitió superar a Cristiano Ronaldo (28 goles) y a Ivan Toney, en una de las campañas más productivas de un futbolista mexicano en el extranjero.

Además de su dominio en Arabia, Quiñones firmó una Copa del Mundo 2026 inolvidable con el Tricolor. Fue el máximo goleador de México en el torneo con cuatro tantos, igualando el récord histórico de goles de un mexicano en una sola edición del Mundial que compartían Luis Hernández y Javier Hernández.

Su rendimiento lo llevó a ser el único representante mexicano nominado al XI Ideal de la FIFA, un reconocimiento que ningún jugador tricolor había logrado antes.

Entre la Bota de Oro saudí, el liderato goleador con la Selección y la capacidad de brillar ante las mejores defensas del planeta, el 2026 de Julián Quiñones ha sido, sin exagerar, uno de los más completos que ha tenido un futbolista mexicano en la última década.