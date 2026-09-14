Julián Quiñones anota golazo para liderar el debut triunfal del Al-Qadsiah en la Champions asiática

Julián Quiñones fue la figura en el debut histórico del Al-Qadsiah en la codiciada Liga de Campeones Élite de la AFC 2026-27. El atacante tricolor lideró de forma magistral la victoria por 2-1 sobre el Al-Wasl con un soberbio cabezazo que abrió el camino del triunfo en la primera jornada del torneo en la región oeste, celebrada en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd en Dammam, Arabia Saudita.

Quiñones destrabó el cotejo después de una primera mitad sumamente rocosa en la que el planteamiento rival le impidió tener opciones claras para marcar. No obstante, el complemento fue otra historia para el conjunto local:

El golazo de la 'Pantera': Al minuto 57, la insistencia rindió frutos cuando Bonsu Baah desbordó por la banda y envió un centro quirúrgico hacia el segundo poste; ahí apareció Quiñones de forma imperial para conectar un potente remate de cabeza que dejó inmóvil al guardameta Dinko Horkas para el 1-0 parcial.

Al minuto 57, la insistencia rindió frutos cuando Bonsu Baah desbordó por la banda y envió un centro quirúrgico hacia el segundo poste; ahí apareció Quiñones de forma imperial para conectar un potente remate de cabeza que dejó inmóvil al guardameta Dinko Horkas para el 1-0 parcial. El golpe de gracia: El gol rompió los esquemas defensivos de la escuadra emiratí. Apenas cuatro minutos más tarde, al 61', el italo-argentino Mateo Retegui aprovechó el desconcierto general del Al-Wasl para definir con categoría dentro del área y ampliar la ventaja a 2-0.

Convertido en el motor ofensivo absoluto del equipo, el seleccionado mexicano abandonó la cancha al minuto 82 entre los aplausos unánimes del público local para cederle su lugar a Abdulla Al Salem. Aunque el cierre del juego adquirió tintes de dramatismo cuando Leandro Spadacio descontó para el Al-Wasl al minuto 90+7', el tiempo no dio para más en el cronómetro, dándole al Al-Qadsiah sus primeros tres puntos del certamen continental.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en el fútbol árabe?

Con su más reciente anotación en el torneo de clubes más importante de Asia, el romperredes naturalizado mexicano confirma que su jerarquía sigue pesando con fuerza comercial y deportiva en el Medio Oriente, registrando métricas de leyenda en su paso por el club:

Contribuciones directas: Suma 78 aportaciones directas de gol (G+A) en apenas 77 partidos oficiales con la camiseta del Al-Qadsiah.

(G+A) en apenas 77 partidos oficiales con la camiseta del Al-Qadsiah. Goles anotados: Registra de forma oficial 66 tantos convertidos .

Registra de forma oficial . Asistencias: Acumula un total de 12 pases para gol a sus compañeros.

La temporada pasada Quiñones se consagró como el ariete más prolífico de toda la liga saudí al firmar 33 tantos en el torneo doméstico, confirmándose de manera unánime como uno de los mejores jugadores de todo el campeonato junto a estrellas internacionales.