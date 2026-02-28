Julián Quiñones frena su racha; así quedó la tabla de goleo

El mexicano Julián Quiñones vio frenada su racha goleadora, así como lo hizo Cristiano Ronaldo. El Al-Qadisiya igualó 1-1 con el Al Taawon en la jornada 24 de la Liga de Arabia Saudita.

El cuadro visitante se puso al frente en el marcador, gracias al gol de Marin Petkov al minuto 17. El cuadro donde milita Julián Quiñones lo igualó con tanto de penal de Mateo Retegui, quien subió un peldaño en la tabla de goleo, al llegar a 13 tantos.

Julián Quiñones fue titular con el Al-Qadisiya Mexsport

El británico Ivan Toney sigue al frente de la tabla de goleo, con 23 tantos, quien tampoco pudo sacudir las redes en esta jornada 24.

Julián Quiñones sumó una titularidad con el Al-Qadisiya, bajo las órdenes de Péricles Chamusca. Se mantienen cuartos en la tabla general, mientras que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo es líder.

ASÍ VA JULIÁN QUIÑONES EN LA TABLA DE GOLEO (JORNADA 24):

Ivan Toney – 23 goles. Julián Quiñones – 22 goles. Cristiano Ronaldo – 21 goles. Roger Martínez – 17 goles. Joshua King – 14 goles. Yanick Carrasco -13 goles.

En la tabla de asistencias, Cristiano Ronaldo está por delante del mexicano Julián Quiñones, con dos, mientras que el delantero del Al-Qadisiya tiene una. El líder de la tabla de goleo, Ivan Toney, suma cinco.