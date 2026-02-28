Johan Vásquez y Genoa caen frente al Inter y quedan a 3 puntos del descenso

Siendo capitán y titular de Genoa, Johan Vásquez y compañía cayeron 2-0 frente al Inter de Milán que se mantiene como líder en la Serie A; el equipo del mexicano es 14º de la tabla y queda a 3 puntos de los puestos de descenso.

Con goles de Federico Dimarco (31’) y Hakan Çalhanoğlu (70’), Inter de Milán logró imponer condiciones en San Siro y aumentó a 13 puntos de diferencia su ventaja en la cima respecto a su más cercano perseguidor (Milan).

De esta manera, Inter de Milán pudo resarcir sus heridas luego de quedar eliminado de la Champions League ante Bodo/Glimt, mientras que Genoa queda a expensas de otros resultados para evitar que se acerquen a la zona de descenso.

Completando los 90 minutos y siendo uno de los mejores en su equipo, Johan Vásquez y Genoa tendrán una nueva prueba este domingo 8 de marzo, cuando reciban a la Roma en el Estadio Luigi Ferraris.

Así marcha la tabla en la Serie A

Tras la actividad del sábado 28 de febrero, y con el resto de la Jornada 27 por disputar, así marchan las posiciones en la Serie A:

1. Inter de Milán / 67 puntos (+43).

2. Milan / 54 (+21).

3. Napoli / 53 (+13).

4. Roma / 50 (+18).

5. Como / 48 (+24).

6. Juventus / 46 (+18).

7. Atalanta / 45 (+14).

8. Bolonia / 36 (+3).

9. Sassuolo / 35 (-3).

10. Lazio / 34 (-1).

11. Parma / 33 (-12).

12. Udinese / 32 (-11).

13. Cagliari / 30 (-7).

14. Genoa / 27 (-7).

Johan Vásquez buscará evitar un nuevo descenso en la Serie A. Reuters

15. Torino / 27 (-22).

16. Fiorentina / 24 (-9).

17. Cremonese / 24 (-15).

18. Lecce / 24 (-18).

19. Pisa / 15 (-23).

20. Hellas Verona / 15 (-28).

BFG