Johan Vásquez y Genoa caen frente al Inter y quedan a 3 puntos del descenso
Con goles de Dimarco y Çalhanoğlu, Inter de Milán derrotó 2-0 a Genoa y el conjunto de Johan Vásquez queda relegado en la posición 14, a 3 puntos del descenso
Siendo capitán y titular de Genoa, Johan Vásquez y compañía cayeron 2-0 frente al Inter de Milán que se mantiene como líder en la Serie A; el equipo del mexicano es 14º de la tabla y queda a 3 puntos de los puestos de descenso.
Con goles de Federico Dimarco (31’) y Hakan Çalhanoğlu (70’), Inter de Milán logró imponer condiciones en San Siro y aumentó a 13 puntos de diferencia su ventaja en la cima respecto a su más cercano perseguidor (Milan).
De esta manera, Inter de Milán pudo resarcir sus heridas luego de quedar eliminado de la Champions League ante Bodo/Glimt, mientras que Genoa queda a expensas de otros resultados para evitar que se acerquen a la zona de descenso.
Completando los 90 minutos y siendo uno de los mejores en su equipo, Johan Vásquez y Genoa tendrán una nueva prueba este domingo 8 de marzo, cuando reciban a la Roma en el Estadio Luigi Ferraris.
Así marcha la tabla en la Serie A
Tras la actividad del sábado 28 de febrero, y con el resto de la Jornada 27 por disputar, así marchan las posiciones en la Serie A:
1. Inter de Milán / 67 puntos (+43).
2. Milan / 54 (+21).
3. Napoli / 53 (+13).
4. Roma / 50 (+18).
5. Como / 48 (+24).
6. Juventus / 46 (+18).
7. Atalanta / 45 (+14).
8. Bolonia / 36 (+3).
9. Sassuolo / 35 (-3).
10. Lazio / 34 (-1).
11. Parma / 33 (-12).
12. Udinese / 32 (-11).
13. Cagliari / 30 (-7).
14. Genoa / 27 (-7).
15. Torino / 27 (-22).
16. Fiorentina / 24 (-9).
17. Cremonese / 24 (-15).
18. Lecce / 24 (-18).
19. Pisa / 15 (-23).
20. Hellas Verona / 15 (-28).
BFG