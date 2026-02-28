Influencer advierte a Alan Mozo: "Tengo videos que terminarían su carrera"

El influencer y tipster, Paulo Chavira, fue protagonista de una nueva polémica que rodea al deporte mexicano, ya que aseguró que cuenta con videos comprometedores que terminarían con la carrera de Alan Mozo; habrían sido grabados durante su paso por Chivas.

Reconocido por su amistad con Saúl Canelo Álvarez y las millonarias apuestas que suele hacer, Paulo Chavira no dudó en contar una de sus anécdotas, donde se encontraba a futbolistas a altas horas de la madrugada.

Una de las anécdotas que contó fue cuando Cabecita Rodríguez pagó el total de su cuenta en el lugar en el que estaban, sin embargo, tuvieron que abandonar inmediatamente las instalaciones… entre ellas, lo sucedido con un jugador de Pumas y lo dicho con Alan Mozo:

“Estábamos en un cantabar a las 3-4 de la mañana y llega Caicedo de Pumas, uno que trajo Mohamed (…) yo tengo unos videos de Alan Mozo para acabarle la carrera. Me llegaron unos videos que sé que son reales porque los grabó un amigo y como que hice ruido en Twitter, pero sí son para acabarle la carrera”.

Paulo Chavira no dio mayores detalles sobre los videos que, presuntamente, tiene en su poder de Alan Mozo, quien sufrió una grave lesión en el inicio del Clausura 2026 que lo mantendrán alejado de las canchas durante las siguientes semanas, contando con la posibilidad de reaparecer en Liguilla, o hasta el Apertura 2026 de Liga MX, una vez que se haya disputado el Mundial 2026.

El contrato de Alan Mozo con Chivas termina a finales de 2027, sin embargo, se mantiene cedido con Pachuca por los siguientes dos torneos de Liga MX: Clausura 2026 y Apertura 2026.

BFG