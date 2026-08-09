Julián Álvarez insiste con el Barcelona mientras el Atlético cierra filas

La novela entre Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y el Barcelona continúa sin resolución a la vista. El delantero argentino, con contrato hasta 2030, ya hizo pública su voluntad de salir para “cumplir un sueño”, en clara referencia al club catalán.

El Atlético mantiene una postura inflexible: no está en venta y ha rechazado ofertas en el entorno de los 100 millones, advirtiendo incluso que no aceptará 150 ni 200.

Mientras tanto, Álvarez se incorpora este lunes a los entrenamientos y el pulso se intensifica en las próximas horas.

Julián Álvarez, con olfato goleador. AFP

"Julián Álvarez está convencido de fichar por el Barcelona"

El periodista argentino Gastón Edul, cercano al entorno del jugador y de la Selección, aportó en las últimas horas información actualizada sobre el estado de la negociación.

Según Edul, Julián Álvarez está convencido de que fichará por el Barcelona este verano. Aunque la operación todavía no está cerrada, el delantero confía en que su entorno y el club azulgrana puedan alcanzar un acuerdo esta misma semana.

Insistió en que la prioridad de Álvarez sigue siendo exclusivamente el Barcelona y que el jugador ya no quiere permanecer en el Atlético de Madrid. Tanto que el entorno del cordobés ha movido ficha para presionar al club madrileño y facilitar la salida, incluyendo contactos previos con figuras vinculadas a la propiedad del Atlético.

A su vez, se reveló que habrá una reunión que Álvarez tiene prevista este lunes con Diego Simeone al reincorporarse a los trabajos. En ese encuentro el delantero buscaría avanzar hacia una venta cercana a los 120 millones de euros.

Cholo Simeone habla sobre una posible salida de Julián Álvarez

Diego Simeone se pronunció con claridad el sábado en rueda de prensa desde Seúl, donde el Atlético realiza la pretemporada.

El técnico aseguró que “la situación es muy clara” y que “la entidad ha tomado una decisión” que Miguel Ángel Gil Marín ya explicó de forma contundente: no se transferirá a Julián Álvarez.

Simeone alineó su discurso con el de la dirigencia y remarcó que, desde el punto de vista deportivo, el club está “muy contento” de contar con el delantero. Afirmó que lo ayudarán a seguir creciendo y a recuperar su mejor versión,

El Cholo dejó en claro que no contempla otro camino que el trabajo diario y el compromiso dentro del vestuario. Con estas declaraciones, adelantó cualquier posible conversación privada con Álvarez y cerró filas con la postura oficial del Atlético.