Julián Álvarez confirma que quiere irse del Atlético de Madrid... ¿Rumbo a Barcelona? 

La Copa del Mundo 2026 nos ha regalado momentos increíbles dentro del campo, sin embargo, la ‘bomba’ ha llegado fuera de la misma y con un jugador de una selección que es favorita a llevarse el título mundial.

Después de la victoria de Argentina ante Austria (2-0), la polémica saltó mucho con Julián Álvarez, un jugador deseado por muchos clubes y aunque no ha tenido mucho protagonismo dentro del campo, ya lo hizo fuera del mismo.

Julián Álvarez realizó el primer disparo a puerta del partido, el cual no terminó en las redes por la gran intervención del arquero David Raya. Reuters

En la temporada anterior, la ‘Araña’ confirmó que es uno de los mejores delanteros de la actualidad, motivo por el cual varios clubes se quieren pelear su fichaje.

Julián Álvarez pide salir del Atlético de Madrid

Tras la victoria de la Albiceleste, Julián Álvarez habló en zona mixta y cuando fue preguntado por su futuro, ya soltó la ‘bomba’.

Aunque mencionó que no es el momento para hablar de su futuro, Julián confirmó que ya habló con la directiva del Atlético de Madrid para pedir su salida del club.

He hablado con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero realizar mi sueño”, afirmó.

Álvarez recalcó que aunque no quiere hablar en este momento, no puede esconder sus sentimientos y quiere tener honestidad ante todo.

No es el momento de hablar de ello, pero tampoco puedo esconderme, intento ser una persona honesta”, sentenció.

El interés por Julián Álvarez por el Barcelona se ha acelerado, pero hay un tema económico por resolver antes de cualquier opción real. REUTERS

¿Julián Álvarez fichará por el Barcelona?

Uno de los clubes que más se ha interesado por Julián Álvarez ha sido el Barcelona. el conjunto culé nunca ha ocultado de poder fichar al argentino e inclusive mucho se ha revelado sobre las estrategias financieras que haría el club.

Incluso el Barca ya hizo una oferta por Julián. Antes del Mundial, los blaugranas ofertaron 100 millones de euros por ‘La Araña’, sin embargo, el Atlético rechazó esta oferta.

De acuerdo con el reportero español, José Álvarez, pese a las complicaciones y trabas que ha puesto el conjunto colchonero por Julián, el Barcelona se mantiene con la esperanza de poder ficharlo y sólo necesitaban de un gestó del jugador para poder avanzar con las negociaciones.

En su momento, el Real Madrid lanzó un comunicado confirmando que habían ofertado por Álvarez, sin embargo, el Atlético rechazó esa propuesta. Ante ello, el camino libre para el Barca ya podría estar libre.

Teniendo todo esto en cuenta y con las palabras de Julián Álvarez, muy seguramente habrá un nuevo capítulo entre ‘La Araña’ y el Barca de cara al mercado de fichajes.