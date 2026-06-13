Jugadores de Turquía acusados por fumar previo a su debut; recuerdan indisciplina en el Tri

Previo a que Turquía haga su debut en el Mundial 2026, Çağlar Söyüncü y dos futbolistas más fueron señalados por estar fumando en el balcón de sus habitaciones; recuerdan polémica de Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana previo al Mundial de 2010.

A horas de que Turquía se enfrente a Australia en Vancouver -encuentro que marcará su inicio en el Mundial 2026- tres futbolistas fueron acusados de estar fumando en el hotel de concentración del conjunto europeo; el defensor Çağlar Söyüncü es el máximo señalado.

En el video que trascendió en redes sociales no se logra reconocer a los acompañantes del acusado en cuestión (Çağlar Söyüncü) y, a pesar de que de momento no existe confirmación por parte de su Federación, el silencio genera que el rumor mantenga su dosis de relevancia.

Turquía y Australia debutarán este sábado 13 de junio en el Mundial 2026, partido que se celebrará en Vancouver ante más de 50,000 aficionados, en caso de que el compromiso presente un lleno total.

Polémica del ‘Cuauh’ con el Tri en 2010

La memoria se echó a andar y el acontecimiento de los presuntos involucrados hacen recordar el día en el que Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido en una indisciplina de este tipo semanas antes de que la Selección Mexicana viajara a Sudáfrica para la Copa del Mundo en 2010.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre se encontraba hospedado en Alemania con miras a la primera edición de Copa del Mundo a disputarse en África, sin embargo, lo que acaparó los reflectores fue la imagen de Cuauhtémoc Blanco fumando en la ventana de su habitación posterior al juego de preparación ante Holanda.

A pesar de que ello, el 10 de la Selección Mexicana se mantuvo concentrado con la escuadra nacional y portó el gafete de capitán durante el compromiso en el que el Tri cerró la Fase de Grupos del Mundial 2010 ante Uruguay.

BFG