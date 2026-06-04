Jugadores de Irán admiten que el conflicto bélico ha afectado su Mundial 2026 

Después de meses de incertidumbre por el conflicto político entre Israel e Irán, con Estados Unidos también inmiscuido, la selección iraní está lista para afrontar el Mundial 2026, aunque lo hará de una forma poco ortodoxa dado que el gobierno de Donald Trump no ha acogido al representativo de la mejor forma, por ello dormirán en Tijuana desde donde viajarán a cada uno de los partidos.

Tras el estallido del conflicto armado con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, y a pesar de un frágil alto el fuego vigente desde abril, la preparación del conjunto persa se ha transformado en un auténtico caos logístico y mental.

La incertidumbre política obligó al equipo a trasladar su base de entrenamiento a Antalya, Turquía, y posteriormente a Tijuana debido a las severas dificultades para tramitar los visados estadunidenses. Estas situaciones han complicado la estabilidad emocional dentro del cuadro.

En declaraciones que recoge Al Jazeera, el mediocampista Saeid Ezatolahi, quien disputa su tercera Copa del Mundo, reconoció abiertamente la carga psicológica que arrastra el plantel y que no va ligada al deporte, sino a temas extra cancha como lo ha sido el conflicto militar y su impacto sobre ellos. "Seguimos las noticias en nuestro país y las cuestiones políticas, por supuesto, pueden afectar la mente de los jugadores y de la gente".

La selección de Irán disputó su último partido amistoso en Turquía Reuters

El reto no es solo logístico, sino profundamente emocional. Irán jugará sus primeros partidos en las inmediaciones de Los Ángeles, una zona con una enorme comunidad de compatriotas, muchos de ellos opositores al régimen de Teherán. Esto añade un extra de tensión en las gradas. "Esto va a representar mucha presión para nosotros porque las expectativas van a ser altas. Solo deseo que podamos hacerlos sentir orgullosos".

Por su parte, los debutantes intentan aislarse de las hostilidades bélicas. Mohammad Ghorbani resumió el sentir de la plantilla: "Sabemos que nuestro pueblo ha pasado por muchas dificultades a lo largo de la guerra, y vamos allí por ellos, para conseguir los mejores resultados para su alegría".

A pesar de que el debut en el grupo contra Nueva Zelanda está programado para el 15 de junio en Inglewood, el equipo no pisará suelo estadounidense hasta un día antes. La misión ya no es estrictamente deportiva; es un intento de supervivencia identitaria. Como concluye Ghorbani, buscan "mostrar que somos un equipo bajo una sola bandera que puede traer alegría a todo nuestro país".