Confunde Newcastle con Exeter y se pierde el partido del Barcelona por un error en el GPS

La geografía británica y un pequeño matiz ortográfico le arrebataron a un aficionado español la oportunidad de ver al FC Barcelona en la Champions League, en un error que ningún fanático quisiera pasar con una historia que, seguro, te desbloqueará un miedo.

Un seguidor del Barcelona terminó en un estadio de la tercera división inglesa tras conducir más de 580 kilómetros en la dirección opuesta a su destino real y muy lejos del partido entre el Newcastle y el Barcelona, correspondiente a los octavos de final del torneo continental.

El error se originó en la confusión de nombres: mientras el Newcastle United juega en el imponente St James’ Park (con apóstrofo), el Exeter City reside en St James Park (sin apóstrofo). Según relata The Athletic, el aficionado, quien viajó desde Londres introdujo el nombre del estadio en su GPS, pero en lugar de enfilar hacia el noreste con destino a Newcastle, se dirigió al suroeste, hacia la localidad de Exeter.

El viaje le tomó cuatro horas de carretera al fanático quien al llegar al recinto de Devon se encontró con un estadio de solo 8 mil espectadores y el de 52 mil asientos que esperaba ver. Cuando el aficionado dudó de su error intentó hablar con personal del Exeter City, equipo local, quienes reseñaron el fanático hablaba poco inglés, pero lograron entender la palabra “Barcelona”, fue en ese momento cuando se dieron una idea del error.

Adam Spencer, responsable de la experiencia de aficionados del Exeter City, dijo que uno de los voluntarios llegó a la oficina del equipo para informarles que había una persona afuera esperando ver al Barcelona y estaba exhibiendo un boleto con un valor de 134 dólares.

Triste consuelo

Ante el error del aficionado, el Exeter City le obsequió una entrada para el partido de la League One contra el Lincoln City, partido que perdieron los locales 1-0, mientras en el Newcastle empataba ante el Barcelona.