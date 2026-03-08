Piden asilo para futbolistas de Irán tras ser llamadas "traidoras de guerra"

El paso de la selección femenina de Irán por la Copa Asiática 2026 llegó a su fin este domingo, no solo con una eliminación deportiva, sino envuelta en una crisis humanitaria y política. Tras ser calificadas como "traidoras" por el régimen de Teherán, las jugadoras cerraron su participación entonando el himno nacional, en un gesto que activistas denuncian como un acto de sumisión forzada.

El conflicto estalló el pasado 2 de marzo, durante el debut del equipo frente a Corea del Sur. En un acto de solidaridad silenciosa tras los ataques aéreos de EE. UU. e Israel que resultaron en la muerte del Líder Supremo Ali Khamenei, las futbolistas se negaron a cantar el himno nacional.

La respuesta oficial en Irán fue inmediata y brutal: la televisión estatal las etiquetó como el "pináculo de la deshonra" y "traidoras en tiempos de guerra". Para el segundo encuentro contra Australia y el cierre dominical ante Filipinas, las jugadoras cambiaron drásticamente su postura, cantando y saludando a la bandera, lo que para observadores de derechos humanos sugiere la presencia de coacción por parte de custodios gubernamentales presentes en la delegación.

Clamor por asilo político

Mientras el equipo caía 2-0 ante Filipinas en el Gold Coast Stadium, una petición ciudadana en Australia recolectaba más de 51,000 firmas para exigir al gobierno de Canberra que otorgue refugio político a las integrantes del equipo. La solicitud insta al Ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, a impedir la salida de las jugadoras del país ante el "temor creíble por su integridad física" al regresar a Irán.

Por su parte, la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, reconoció la brutalidad del régimen iraní contra su propio pueblo, aunque evitó comprometer una postura oficial sobre el asilo. En contraste, la entrenadora del conjunto, Marziyeh Jafari, declaró a la prensa local una versión que muchos consideran bajo guion: "Estamos esperando impacientemente el regreso... me gustaría volver a mi país lo antes posible".

El sindicato mundial de futbolistas, FIFPRO, ha solicitado formalmente a la FIFA y a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que intervengan para garantizar la seguridad del plantel.