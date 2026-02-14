Jugador del América sorprende a Alana Flores con cursi regalo de San Valentín

La pareja favorita del internet y de los fanáticos del América volvieron a derramar miel en las redes sociales. Alana Flores compartió en detalle que Sebastián Cáceres, defensa de las Águilas del América, le mandó por el Día de San Valentín.

La famosa streamer regiomontana colgó en sus redes sociales un video, en el que luce sonriente por un arreglo floral, en forma de oso de peluche, que llegó a su casa.

El regalo, valorado en cerca de 5 mil pesos, alegró el 14 de febrero de la influencer que confesó, este viernes en un video en Instagram, vivir días complicados por la cancelación de la pelea estelar de Supernova Genesis, pactada con Samadhi Zendejas.

"¡Y sí, me encantan las flores!": resaltó Alana Flores en su video, que en Instagram alcanzó más de 20 mil interacciones.

Alana Flores presumió en redes sociales su regalo de San Valentín. IG: Alana Flores

Alana Flores recargó los ánimos pese a la distancia con su pareja. El futbolista uruguayo y el América se medirán esta noche a las Chivas del Guadalajara, en otra edición del Clásico Nacional, juego a disputarse en el Estadio Akron (una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026) y que acapara la atención de la actividad futbolística del país.

Sobre el desánimo que ha acarreado Alana Flores, en consecuencia de Samadhi Zendejas y la negativa de su equipo por cumplir el pacto original de la pelea, la influencer señaló esto hace un par de días:

"Quiere que ponga en juego el resultado de mis últimos años de esfuerzo, trabajo, sacrificio, pero no está dispuesta ni siquiera a bajar un solo kilo. Tú me retaste a mí y aun así estoy yo tratando de acoplarme a ti".