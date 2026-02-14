¿Messi o Cristiano? Estrella de la NBA, se une a la polémica de elegir al mejor

Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego que ha dominado la NBA en la última década, ha vuelto a captar la atención por su opinión en uno de los debates más recurrentes en los años más recientes en el futbol: ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? The Greek Freak se inclina cpor el portugués, argumentando una conexión personal con su mentalidad y ética de trabajo.

Antetokounmpo irrumpió en la NBA en 2013 como un prospecto, pero rápidamente se transformó en una superestrella. Sus logros personales son impresionantes: dos veces Jugador Más Valioso (MVP) en 2019 y 2020; Jugador Defensivo del Año en 2020, y múltiples selecciones al All-Star Game y al All-NBA Team.

Lideró a los Bucks a su primer campeonato en 50 años en 2021, serie en la que también fue nombrado MVP de las Finales tras una actuación legendaria, promediando 35.2 puntos, 13.2 rebotes y cinco asistencias por partido.

Su impacto ha elevado a Milwaukee a contendientes, con promedios superiores a los 23 puntos, 10 rebotes y 4.8 asistencias por encuentro, consolidándose como uno de los jugadores más versátiles y dominantes de su era. Además, su historia de superación, desde vender artículos en las calles de Atenas hasta convertirse en multimillonario y campeón, inspira a millones de personas.

Giannis Antetokounmpo se inclinó por el portugués Cristiano Ronaldo, con quien se identifica por su ética de trabajo. Reuters

Resuelve el debate: ¿Cristiano o Messi?

Durante el Media Day de la NBA, Giannis fue cuestionado sobre el dilema del futbol sobre el debate Messi-Ronaldo. Su respuesta fue reflexiva y honesta, destacando las cualidades de ambos pero alineándose con CR7.

Creo que Messi es puro talento, con trabajo duro y disciplina a lo largo de su carrera. Ha estado en la cima, puede que sea el mejor jugador de todos los tiempos", reconoció el griego sobre el argentino. Sin embargo, rápidamente se inclinó por CR7: "Pero en mi caso, me identifico y me siento más cercano a las personas que son similares a él. Trabajo duro, disciplina, cuidar tu cuerpo, ser constante durante muchos años... Así que mi mentalidad está más cerca de la de Cristiano Ronaldo".

Giannis profundizó en las diferencias: "Personas diferentes, él (Cristiano) es más llamativo que yo... Pero cuando se trata del juego y el amor, la constancia, el trabajo duro, desafiar tus límites y seguir mejorando, soy similar a él".

El griego culminó con una perspectiva filosófica: "Y lo más importante, una vez que llegamos a ese punto en el que dicen Messi y Ronaldo, ¡ya has ganado! Ojalá fuera como Jordan contra Giannis... yo ya he ganado en la vida”.

En una era donde Messi ha acumulado ocho Balones de Oro y un Mundial, mientras Ronaldo ostenta cinco y récords de goles, la preferencia de Antetokounmpo por el portugués resalta la subjetividad del mejor. Para Giannis, Ronaldo representa la mentalidad de guerrero que lo ha llevado al estrellato NBA, inspirando a fans de ambos deportes a valorar el proceso por sobre los trofeos.

