Saint-Maximin brilla con dos asistencias y Lens es nuevo líder en Francia
Allan Saint-Maximin juego su segundo partido de Ligue 1 con Lens y colaboró con un par de asistencias para que su equipo se adueñe de la cima en Francia
Tras su intempestiva salida del América, el nombre de Allan Saint-Maximin sigue retumbando en el futbol mexicano, ya que el delantero francés colaboró con dos asistencias en el triunfo de Lens, conjunto que superó al PSG y ahora es líder de la Ligue 1.
Arrancando el partido desde la banca y entrando al terreno de juego en el 68’ del compromiso ante Paris FC, Allan Saint-Maximin mostró su plurifuncionalidad en el ataque, apareciendo por cada uno de los sectores de la cancha.
Asistiendo a Rayan Fofana con un pase filtrado, Saint-Maximin dejó completamente solo al delantero para que éste anotara el 0-4 que parecía definitivo, sin embargo, fue en el tiempo de compensación cuando el examericanista volvió a conectar con Fofana con una diagonal matona que terminó en el fondo de las redes para decretar el 0-5.
Estas fueron las jugadas más relevantes de Allan Saint-Maximin con Lens, equipo que toma la cima de la Ligue 1, superando a PSG:
* El siguiente partido para Lens y Allan Saint-Maximin será el sábado 21 de febrero cuando reciban al Mónaco.
Posiciones de la Ligue 1 en la Jornada 22
Con 12 partidos por disputarse en la Ligue 1 de Francia, estas son las primeras posiciones del campeonato francés, mismo que da tres accesos directos hacia la Champions League 2026/27:
1. Lens / 52 puntos (+25 diferencia de goles).
2. PSG / 51 (+30).
3. Lyon / 42 (+14).
4. Marsella / 40 (+19).
5. Lille / 34 (+4).
6. Rennes / 34 (-1).
Será hasta la Jornada 28 (12 de abril) cuando Lens se enfrente al PSG en la cancha del Estadio Bollaert-Delelis, compromiso que -de persistir la igualdad- podría definir al siguiente campeón de la Ligue 1.
BFG