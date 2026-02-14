Saint-Maximin brilla con dos asistencias y Lens es nuevo líder en Francia

Tras su intempestiva salida del América, el nombre de Allan Saint-Maximin sigue retumbando en el futbol mexicano, ya que el delantero francés colaboró con dos asistencias en el triunfo de Lens, conjunto que superó al PSG y ahora es líder de la Ligue 1.

Arrancando el partido desde la banca y entrando al terreno de juego en el 68’ del compromiso ante Paris FC, Allan Saint-Maximin mostró su plurifuncionalidad en el ataque, apareciendo por cada uno de los sectores de la cancha.

Asistiendo a Rayan Fofana con un pase filtrado, Saint-Maximin dejó completamente solo al delantero para que éste anotara el 0-4 que parecía definitivo, sin embargo, fue en el tiempo de compensación cuando el examericanista volvió a conectar con Fofana con una diagonal matona que terminó en el fondo de las redes para decretar el 0-5.

Estas fueron las jugadas más relevantes de Allan Saint-Maximin con Lens, equipo que toma la cima de la Ligue 1, superando a PSG:

* El siguiente partido para Lens y Allan Saint-Maximin será el sábado 21 de febrero cuando reciban al Mónaco.

Posiciones de la Ligue 1 en la Jornada 22

Con 12 partidos por disputarse en la Ligue 1 de Francia, estas son las primeras posiciones del campeonato francés, mismo que da tres accesos directos hacia la Champions League 2026/27:

1. Lens / 52 puntos (+25 diferencia de goles).

2. PSG / 51 (+30).

3. Lyon / 42 (+14).

4. Marsella / 40 (+19).

5. Lille / 34 (+4).

6. Rennes / 34 (-1).

Será hasta la Jornada 28 (12 de abril) cuando Lens se enfrente al PSG en la cancha del Estadio Bollaert-Delelis, compromiso que -de persistir la igualdad- podría definir al siguiente campeón de la Ligue 1.

Allan Saint-Maximin suma 1 gol y 2 asistencias desde su llegada con Lens para la Ligue 1. Reuters

BFG