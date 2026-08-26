Jugador del América fue sometido a cirugía; no tiene fecha para reaparecer 

El América perderá hasta nuevo aviso al delantero Raúl Zúñiga. El colombiano fue sometido con éxito a una cirugía por lesión.

Previo al cotejo de Leagues Cup de este miércoles por la noche en Carson, California, las Águilas informaron que 'la Pantera' requirió una intervención, por una lesión de cartílago en cóndilo medial, una prominencia del fémur que es vital en la articulación de la rodilla y la función tanto de los ligamentos como de los músculos.

Sin embargo, el departamento médico no ofreció un diagnóstico de recuperación y de regreso a las canchas para el futbolista de 32 años.

Alejandro Zúñiga no ha jugado un minuto del Apertura 2026 ni de Leagues Cup. Club América/Archivo

Raúl Zúñiga es uno de los elementos que ha estado borrado de los planes del técnico Guillermo Almada y que poco se ha notado su ausencia por el protagonismo de Henry Martín con los goles, lo mismo que de algunos canteranos de la institución.

En la presente campaña del Apertura 2026, Zúñiga no ha sumado minutos de actividad. En Liga MX, su último partido fue en la Jornada 17 del torneo anterior (25 de abril): los últimos cuatro minutos en la derrota con el Atlas (0-1). En la Leagues Cup tampoco ha jugado.

Además de la 'Pantera', el América no dispone del también atacante Víctor Dávila; Luis Ángel Malagón trabaja su vuelta a la competencia con el grupo, mientras que Alejandro Zendejas espera turno para tocar de nuevo el balón, luego de trabajar con normalidad con sus compañeros.