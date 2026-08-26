Nepal y sus deportes de montaña tras las inundaciones: riesgos, impacto y nuevas reglas

Nepal es famoso por sus deportes de montaña como el trekking y el montañismo. Rutas icónicas como el Everest Base Camp, el circuito de Annapurna, el valle de Langtang y Manaslu atraen a miles de aventureros cada año.

Sin embargo, estas actividades se desarrollan en un entorno extremadamente vulnerable a deslaves e inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes por el cambio climático, el deshielo de glaciares y las lluvias intensas.

El reciente desastre del 26 de agosto de 2026 en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet, ilustra con crudeza esta realidad: una avalancha de hielo y rocas desencadenó una inundación súbita en el río Bhote Koshi que arrasó pueblos, puentes y caminos, dejando cientos de muertos y desaparecidos, entre ellos numerosos turistas extranjeros.

Las inundaciones en la frontera del Himalaya entre Nepal y el Tíbet arrasaron pueblos, carreteras y proyectos energéticos, dejando más de 90 muertos. AFP

En temporadas anteriores, como en 2024 y 2025, lluvias monzónicas intensas generaron deslizamientos que bloquearon rutas en el Everest y Annapurna, obligando a cancelar expediciones y a realizar costosos rescates.

La inestabilidad de las laderas, combinada con la erosión y el permafrost en deshielo, convierte cada temporada de trekking y escalada en una carrera contra el riesgo natural. El montañismo de alta cumbre, centrado en picos como el Everest, el Lhotse o el Ama Dablam, enfrenta retos adicionales.

A pesar de todo, el trekking y el montañismo siguen siendo el motor económico de muchas comunidades locales. Guías sherpa, porteadores y agencias dependen de estas actividades, pero cada nuevo deslave o inundación genera incertidumbre, reduce el flujo de visitantes y obliga a repensar la seguridad.

Deportes de montaña practicados en Nepal

Trekking (senderismo de montaña)

Trekking (senderismo de montaña) Peak climbing / Escalada de picos de trekking

Montañismo de alta montaña (expediciones)

Mountain biking (ciclismo de montaña)

Rock climbing (escalada en roca)

Otros (hielo, vía ferrata, ski/snowboard de montaña)

¿Cómo se han modificado las reglas de estos deportes en Nepal?

En respuesta a los recurrentes desastres naturales, Nepal ha endurecido de forma significativa las regulaciones de trekking y montañismo en los últimos años.

Desde 2023 se exige de manera obligatoria que los trekkers extranjeros se registren a través de una agencia licenciada y vayan acompañados de un guía certificado en las rutas principales (Everest, Annapurna, Langtang, Manaslu, Mustang y otras).

Además, se implementó el sistema digital NepaliPort de seguimiento en tiempo real de viajeros, que permite a las autoridades monitorear la ubicación de los grupos y coordinar rescates con mayor rapidez cuando se producen bloqueos por deslizamientos o crecidas.

Estas medidas han demostrado su eficacia en temporadas de mal tiempo, reduciendo el número de personas desaparecidas o atrapadas.

Estas reformas buscan no solo reducir accidentes y congestión, sino también mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y geológicas cada vez más frecuentes en el Himalaya.