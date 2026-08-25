"Estoy saliendo de las cenizas": Henry Martín se encamina a su mejor versión con el América 

A Henry Martín ya no le borran la sonrisa tan fácil. Mentalmente se dice fuerte. Físicamente se vuelve a sentir como en sus mejores rachas como azulcrema. El delantero está listo para retribuirle al América y ganarse por completo la confianza del estratega Guillermo Almada.

"De no haber llegado a este equipo, no hubiese sido quien soy hoy, no hubiera sacado este carácter que ni yo sabía que tenía, este equipo es de exigencia, no importa el torneo pasado, esa exigencia es lo que te da el club, Guillermo lo está viviendo, eso hace que uno no se pueda relajar.

"Dar el máximo en los entrenamientos, en partidos, las cosas pueden salir bien o mal, pero no debes de dejar de hacerlo, hoy estoy muy feliz porque estoy saliendo de las cenizas. Estoy feliz de disfrutar, ser yo de vuelta, de compartir viajes, entrenamientos, mucho tiempo me perdí eso”, confesó el cuarto mejor goleador en la historia del americanismo.

Henry Martín destacó la confianza que tiene con el cuerpo médico y técnico, para sobrellevar las dolencias físicas. Leagues Cup

Después de la exhibición contra los Bravos de Juárez, a quienes marcó doblete en actividad del Apertura 2026, ahora Henry Martín está ansioso de ser protagonista este miércoles, en los cuartos de final de Leagues Cup, contra el Columbus Crew.

“Todos los partidos son importantes, rivalidad no, pero en la cancha siempre hay, no tenemos nada conciso contra ellos, queremos pasar, debemos de demostrar que somos mejores, dentro de la cancha, queremos avanzar en la Leagues Cup, es lo que nos proponemos para el día de mañana”, mencionó desde Carson, California, sede de la eliminatoria frente al conjunto de la MLS.

Henry Martín también dedicó palabras al apoyo de la afición, la cual espera acapare el Dignity Health Sports Park.

"Primero, agradecidos con la afición, en esta ciudad tenemos mucha respuesta, desde que llegamos al aeropuerto, hoteles, esperamos sea así, pero para que a ellos les afecte, tenemos que hacerlo en la cancha, de nada sirve si no lo hacemos, es importante estar a la altura de un partido como este”.

Rival fríamente calculado

Guillermo Almada, entrenador del América, es consciente de la alta intensidad en el equipo por jugarse el pase a las semifinales de la Leagues Cup en juego directo. Asegura el uruguayo que los suyos están mentalizados para el manejo del encuentro.

"(Liga MX y Leagues Cup) son campeonatos distintos, estar en una llave eliminatoria nos hará distintos, pero definitiva la esencia es la misma, marcar una superioridad en el juego, es difícil por la buena plantilla que tienen ellos, intentar poner nuestro sello. Contra Columbus será un partido duro, complicado, pero bueno, si queremos pasar, vamos a tener que intentar y demostrar dentro de la cancha ser superiores a ellos, llevándonos el partido”.

Sobre el plantel que utilizó para la visita a Bravos de Juárez, el viernes por la noche en actividad de la Liga MX, Guillermo Almada consideró que "estamos analizando darle continuidad a los que jugaron, con la recuperación del otro día, entramos a una fase distinta del campeonato, era acumulación de puntos, ahora llave de eliminación, no cambiaremos la esencia, pero tenemos que poner atención a los detalles, cualquier error te puede costar caro en esta competencia, con confianza en lo que hacemos, pero mejorando circunstancias de juego para que no suframos sobresaltos a la hora de jugar, por las distracciones que hemos permitido”.